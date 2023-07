Luciano El Tirri se refirió a los rumores de separación de Mimi Alvarado tras 12 años juntos

Hace más de una década que Luciano El Tirri y Mimi Alvarado tienen una relación distinta, con sus idas y venidas como toda pareja, pero muy sólida a pesar de los kilómetros que, en varias ocasiones, los separan durante meses, incluso años.

Y en su última visita al piso de Intrusos y de cara al Bailando 2023, donde participará como bailarín , Luciano El Tirri habló a fondo de su situación amorosa actual y despejó la gran duda que muchos tienen: ¿el primo de Marcelo Tinelli está separado de Mimi Alvarado?

El Tirri, que convive con el conductor en su departamento de la Torre Le Parc desde que este se separó de Guillermina Valdés, contó que actualmente la modelo está instalada en su país natal, República Dominicana, abocada a sus proyectos personales, un restaurante temático y una línea propia de cremas.

"Creo que cuando nos vean juntos, nos van a decir, ¿es verdad? Porque nadie nos cree. Ahora, ella está en República Dominicana porque abrió su restaurante que se llama Tango Mío, porque se volvió loca con el tango, y también lanza su línea de cremas”, dijo el músico y reveló: “Hace seis meses que no nos vemos".

El Tirri y Mimi Alvarado en uno de sus reencuentros. Instagram Luciano El Tirri.

Luego, el ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs repasó ante el panel del ciclo de América el por qué de esta distancia para muchos inexplicable. "Me fui a Los Ángeles a hacerme la Green Card, y tardó un montón y cuando quise volver, arrancó la pandemia. Era una tras otra, y ahí fue el tiempo más largo sin vernos”, indicó.

Y avanzó: “Pero ella me dijo algo, 'hay gente que vive 10 años al lado, y no se toca, nosotros que estemos separados un tiempo, no va a pasar nada'. Yo le decía a ella, ´¿qué va a pensar este o el otro?´ Y finalmente, decidimos esto".

El Tirri y Mimi tienen reencuentros inolvidables cada tanto en su relación a la distancia. Instagram Luciano El Tirri.

Luciano El Tirri explicó su dinámica de pareja con Mimi Alvarado

Convencido de que la distancia no es un límite para ellos dos, Luciano El Tirri aclaró que no tiene con Mimi una pareja abierta. “No tengo nada en contra, pero no aplica a nosotros", aseguró, ante la pregunta de Pampito, intrigado con la dinámica de los dos, que se las ingenian como pueden para mantener el fuego encendido.

"Las minas se te tiran encima, ¿cómo haces para darles a entender, que tenes que tomar distancia, porque estás con Mimi", quiso saber Karina Iavicoli. "Lo que pasa es que todas las chicas saben que yo estoy con Mimi. Lo que pasa es que al no verla físicamente conmigo, eso genera dudas", cerró El Tirri, muy enamorado de su novia luego de 12 años.