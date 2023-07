Ángel de Brito blanqueó por qué no invitó a Pampito a su cumpleaños

El último fin de semana, Ángel de Brito celebró su cumpleaños en un restaurante de Palermo que se prolongó hasta entrada la madrugada en la Bresh. Un fiestón que, como todos los años, se llenó de colegas y amigos del conductor de LAM. Sin embargo, entre los grandes ausentes estuvo Pampito, con quien hasta hace poco De Brito parecía mantener una buena relación.

Y en el programa del lunes, mientras Ángel de Brito repasaba con las angelitas los pocos invitados que no habían podido ir al evento, como Maite Peñoñori, Denise Dumas y Campi y José María Listorti, el nombre de Pampito sonó en el estudio y el conductor tuvo una actitud muy llamativa.

“Invité a Listorti, tenía el cumpleaños de un amigo lejos, como Maite, que también tenía un cumple; Denise y Campi iban a venir pero él tenía grabaciones de la serie de Menem que está haciendo y no llegó…”, dijo Ángel, mientras las panelistas “tomaban lista”, celular en mano.

“¿A Pampito lo invitaste?”, indagó Yanina Latorre, a lo que De Brito se hizo el desentendido y, con cara de póquer, se puso a leer al aire una publicidad. Cuestión que esta escena del programa de América fue retomada por un tweet muy comentado que Pampito contestó y que generó una dura respuesta de parte de Angelito.

De Brito dejó a Pampito afuera de su cumpleaños.

"Pampito se plantó con varias opiniones y parece que a Ángel mucho no le gusta que le lleven la contra … ", escribió una usuaria y el panelista de Intrusos le dio el visto bueno al señalar: "Es correcto".

Sin ganas de darle vueltas al asunto ni de generar rumores, Ángel de Brito directamente citó el mensaje de Pampito y dio el tema por cerrado con su explicación contundente y tajante: "No te invite porque no tenía ganas. Nada más. No sigas inventando. Saludos".

Ángel de Brito no se quedó sin responder a Pampito.

La fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Cabe destacar que el cumpleaños número 47 de De Brito estuvo repleto de figuras del medio. Desde Marcelo Tinelli hasta Mariana Fabbiani, pasando por Vero Lozano, Luli Salazar, Lucía Galán, Marina Calabró, Nazarena Vélez, Cinthia Fernández, Analía Franchíb, Lourdes Sánchez y Chato Prada, Santi Maratea y Marixa Balli, incontables amigos del conductor dijeron presente.

¿Otro detalle? Además de Pampito, en la fiesta tampoco estuvo Andrea Taboada, histórica angelita que se despidió del ciclo luego de años al lado de De Brito. Una ausencia que también resultó llamativa a la que Ángel más tarde le dio marco: la periodista no pudo ir porque le hacían una fiesta en el Canal de la Ciudad.