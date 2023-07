Fede Bal acusó a Ángel de Brito de ladrón y reveló que artículo importado no le quiere devolver

Increíble, pero real. Fede Bal llevó al plano público una cuestión muy personal con Ángel de Brito, que refiere a un malentendido sobre un préstamo, para una de las partes, mientras que la otra considera que fue un regalo. Así se tiraron dardos por la televisión.

Resulta que en la fiesta pos entrega de los Martín Fierro, el conductor de LAM recibió unos lentes de sol importados, que el hijo de Carmen Barbieri compró en Zurich. Desde ahí, el periodista los mostró en América y le agradeció el gesto muy loable.

Empero, Fede considera que solamente se lo entregó para cuidarlos y usuarlos un rato. Así se activó una discrepancia que escaló a recriminaciones de un rincón al otro. Bal visitó un ciclo de la TV Pública, donde terminó por iluminar su bronca contra Ángel.

En ese contexto, el actor no dudó en exponer: "No quiero generar contenido para los portales en esta declaración, pero me los robó. Si, me los robó. Tenía un cambio porque me quedé una noche en el hotel Hilton y me fui a cambiar, ya había transpirado demasiado y nos teníamos que sacar fotos”.

En la continuidad de su relato, Bal agregó más detalles del instante en que le cedió los lentes a Ángel: “Entonces, me puse una camisa, unos lentes. Voy a bailar y en un momento se los presto, estaba muy bien Ángel aunque no voy a escrachar a nadie".

Los lentes de Fede Bal que usa De Brito.

Sobre el origen de su artículo y la característica de su valor, el hijo de Carmen exteriorizó: "En un momento le di los lentes y se los quedó toda la noche. Son unos Balenciaga. Lo que me costó, los sigo pagando, ´por favor cuidalos´ le dije. Los tiene él en su poder".

Asimismo, el actor especuló sobre los motivos de De Brito para evitar la devolución y manifestó: "Creo que quiero que vaya al piso me parece y darmelos en vivo". Por su parte, el conductor lo refutó: "Fede es muy rata. Igual él miente cuando dice quiere que vaya al piso´, me los regaló y la propuesta al programa no tiene nada que ver".