A siete años del escándalo con Fede Bal, qué dijo Carmen Barbieri de la nueva vida de Barbie Vélez

Ya pasaron siete años de lo que fue una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina: Barbie Vélez y Federico Bal terminaron su relación en medio de un caos. Hoy, Carmen Barbieri recordó esos días y habló de la nueva vida de la hija de Nazarena Vélez.



En el año 2016 y tras años de relación, Fede Bal y Barbie Vélez terminaron su vínculo amoroso de una manera muy conflictiva. Incluso, ambos fueron a la Justicia con denuncias por violencia, de las cuales quedaron sobreseídos.



El tiempo pasó y, unos años después, la hija de Nazarena Vélez se casó con Lucas Rodríguez, con quien se convirtió en madre por primera vez, hace tan solo unos meses. Su hijo se llama Salvador.



En este contexto, Carmen Barbieri estuvo de visita en Intrusos y fue consultada por aquella escandalosa historia y hasta habló sobre el presente de Barbie Vélez, a siete años de la ruptura con su hijo, Fede Bal.



“Esa fue una etapa muy difícil para las dos familias. Yo todo lo superé y aprendo de todo lo que me pasó”, expresó Carmen Barbieri, quien en aquel momento se declaró la guerra mutuamente con Nazarena Vélez.



“Eran dos chicos que se amaban y era tóxica la pareja. Fue muy difícil lo que pasamos. A ella (Nazarena) la comprendo como mamá”, reconoció la conductora de Mañanísima, el programa que sale al aire por Ciudad Magazine.

Fede Bal y Barbie Vélez.



Sin embargo, y a pesar de todo lo que ocurrió en aquellos días, que terminó siendo un mal momento para ambas familias, Carmen Barbieri asegura que no guarda ningún tipo de rencor y que le desea lo mejor a la joven.



“Yo estoy muy feliz de ver que a su hija, no la voy a nombrar, la vida le sonría. Se lo merece”, expresó la conductora. “Coincidí en algunos lugares, pero no las crucé”, concluyó Carmen Barbieri.