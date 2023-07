Lizardo Ponce mostró una íntima foto de Lali Espósito

Los une una amistad muy especial, que vibra entre ellos hace muchos años y que suelen alimentar con mucha energía en cada ocasión que se encuentran. Lizardo Ponce y Lali Espósito posee un lazo singular, de mucha complicidad y que el influencer se encargó de probar con un registro privado.

El ex participante del Bailando por un sueño visitó el piso de Noche al Dente, el ciclo de América que conduce Fernando Dente todas las noches. En esa entrevista muy relajada, que dispuso de muchos momentos divertidos, Lizardo compartió un material impresionante.

Resulta que el animador le solicitó que se animara a exteriorizar un mensaje de su celular que incluía a Lali. Por eso intentó convencerlo y persuadirlo para que el público también conociera esa situación muy singular, extremadamente privada entre los famosos.

De ese modo, Fernando le exteriorizó a su invitado: “Mostrame el mensajito que me mostraste recién en el celular”. Con la risa como acompañante, Ponce explicó: “No se pongan locos del otro lado y no me critiquen por esto”. Y así describió de qué se trataba: “Acá, un besito”.

En primera instancia, la foto solo la vio Dente, pero atento a las características de esa instantánea el animador tomó la decisión unilateral y manifestó: “Lo tengo que mostrar, lo voy a mostrar”. Y luego describió el contenido de ese chat: “Es un mensaje de Lali Espósito, están chapando”.

El beso entre Lizardo y Lali.

Así se produjo la revelación de ese entrelazamiento de Ponce y la famosa cantante, porque la cámara captó el dispositivo del influencer y se logró dimensionar ese beso, que evidentemente se concretó en una salida nocturna, de esas que suelen compartir. Para dejar en claro la magnitud, Lizardo manifestó: “¿Podrán?”.