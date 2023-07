La pareja de Maju Lozano rompió el silencio luego de que ella contara que tiene autismo

Luego de siete años, Maju Lozano se despidió “Todas las tardes”, el programa que condujo hasta ahora en la pantalla de El Nueve. En su mensaje final, sorprendió al contar que le diagnosticaron autismo.



En su conmovedor relato, la conductora de 51 años contó que, desde chica, se sentía distinta al resto, que tenía una fuerte intolerancia al color rojo y que había muchas dudas y preguntas que se hizo a lo largo de su vida, que al fin tuvieron respuesta hace unos meses.



Una vez que Maju Lozano comunicó públicamente su autismo, su pareja, Juan Lagarza, con quien está desde hace cinco años, decidió también salir a brindarle su apoyo en las redes sociales con un emotivo posteo.



“Qué decirte que ya no sepas. Sólo que hay pocas personas tan íntegras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean”, expresó.



“Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy el reconocimiento de compañeros, amigos y familiares tienen que dejarte tranquila que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena”, agregó Juan Lagarza, la pareja de Maju Lozano.

Juan Lagarza conmovió a todos con su mensaje dedicado a Maju Lozano, que contó que tiene autismo. Foto: @lagarza_9.



Sus palabras tuvieron mucha repercusión en las redes sociales, en donde llovieron mensajes de apoyo y emoción, aunque también algunas críticas, aunque fueron pocos. En general, Juan Lagarza consiguió transmitir con su video su sentimiento de amor por la conductora.



“Hoy es tiempo de parar la pelota, tiempo de ocuparte un poco de vos, de descansar y de dejar que te cuidemos y mimemos. Por el futuro no te preocupes, te sobra talento. Nada más que agregar. Sabés que te amo, que te admiro y que estoy muy orgulloso de vos”, cerró la pareja de Maju Lozano en sus redes sociales.