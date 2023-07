Hace cuantos años no tiene pareja Carmen Barbieri

Al parecer, Carmen Barbieri se despertó con intenciones de sincerarse y de compartir confesiones en su programa de Ciudad Magazine. En ese contexto, habló de su vida sentimental y contó hace cuántos años no está en pareja.



Sucede que el actor Emiliano Rella pasó por Mañanísima y sometió a la conductora a un sorpresivo cuestionario íntimo y amoroso, aprovechando sus años de amistad y complicidad con ella.



“¿Estás de novia, verdad?”, le preguntó el actor. “No, yo no estoy de novia”, contestó Carmen Barbieri. “Me gusta la pareja que hacés con Alberto Martín”, le sugirió él, en actitud muy pícara. “No, somos amigos”, le respondió.



Se notaba mucho la complicidad que hay entre ellos. Tanto que Carmen Barbieri se mostró muy canchera a pesar de que el actor la había arrinconado con sus incisivas preguntas. Ella, fiel a su estilo, se lo tomó con humor.



“¿Cuánto hace que estás sola?”, repreguntó Emiliano Rella. “Mucho, 10, 15 años. Me escucho y me quiero matar”, contestó Carmen Barbieri, en una confesión íntima que ni ella habrá imaginado que haría ese día.

Carmen Barbieri y Emiliano Rella. Foto: captura de TV.



Hay que recordar que Carmen Barbieri estuvo muchos años con Santiago Bal, con quien tuvo a su hija, Federico. No obstante, un escándalo que tuvo como actriz de reparto a Ayelén Paleo, todo terminó en escándalo.



Desde el estallido del escándalo, Carmen Barbieri fue tajante y nunca pudo perdonarle aquella infidelidad al padre de su hijo. Con el tiempo, se le atribuyeron varias supuestas relacione que no prosperaron.