Araceli González reveló que padece SIBO: "Me sentía muy mal de..."

En las últimas horas, Araceli González sorprendió a todos al revelar que padece SIBO, una enfermedad cuyas siglas significan Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado. En su cuenta de Instagram, la actriz contó cómo lo descubrió y cómo se siente.



“Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria o bicho en los intestinos que se llama SIBO”, expresó Araceli González en una serie de historias que publicó.



“Acabo de venir de la dietética de comprar todo, vieron que como sin gluten, lactosa, porque me hace muy mal. Y a veces en algún cumpleaños un poquito de azúcar. No puedo consumir azúcar, ni un poquito, nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja”, agregó la actriz. “Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana. Puedo tomar mi leche vegetal”, explicó.



Al momento de comentar de qué se trata la enfermedad, Araceli González dijo: “Tengo este bicho asqueroso, inmundo, que se instala en los intestinos y ahí está, te provoca un montón de cosas. Hinchazón de panza, inflamación, constipación, te ca mal la comida, todo lo que comés. Ya no sabés qué comer. No disfrutás nada”.



No obstante, a pesar de la mala noticia, la actriz rescató un aspecto positivo. “En un punto me da alegría porque descubrí qué tengo. Si tenés algunos de estos síntomas, recurrí a un gastroenterólogo para hacer el estudio correcto y saber si lo tenés o no”, aseguró.



Sobre cómo es el estudio para determinar si una persona tiene SIBO, Araceli González contó: “No se hace por sangre, se hace con un aparato que tenés que soplar durante un tiempo determinado, cada media hora durante tres horas. Te dan de tomar un líquido, pero bueno, nada grave. Por suerte están los antibióticos para curar esto”.

Araceli González contó que padece SIBO. Foto: @araceligonzalez67.



Por último, la actriz reveló cómo tomó la noticia, teniendo en cuenta que, a partir del diagnóstico, deberá modificar de forma permanente una serie de hábitos en cuanto a la alimentación.



“Lo tomé con mucha calma. No me estresó recibir ese diagnóstico. Me frenó porque venía como medio enloquecida. La verdad es que no puedo hacer nada, lo tengo. Son los stops que nos pone la vida. Me sirve para volver a mi camino de comer bien, con los tiempos de comer bien. No me asusta la dieta. Es muy parecida a la dieta que yo hice toda mi vida hace un tiempo”, cerró Araceli González.