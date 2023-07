Así es hoy la vida de Anabela Ascar, la ex estrella de Crónica TV

Luego del fallecimiento de su esposo, Héctor Ricardo García, Anabela Ascar entró en una profunda depresión y desapareció completamente de los medios de comunicación, aunque se comenta que podría regresar en poco tiempo.

Hace unos días, la conductora fue vista cenando en un reconocido restaurante porteño con el humorista Alfredo Silva, a quien varias veces invitó a su histórico programa “Hechos y Protagonistas”, que salía al aire por Crónica TV.

Fue el programa Socios del Espectáculo el que mostró cómo está hoy la conductora, que decidió volver al cabello rubio y al corte carré, estilo que había dejado a un lado durante los últimos años.

Anabela Ascar y el humorista Alfredo Silva. Foto: @silvahumorista.



“Yo ya me fui de la televisión. No voy a volver. Vayan a buscar a la gente famosa en serio. Yo no soy nadie”, contestó Anabela Ascar cuando fue consultada sobre su actualidad alejada de los medios de comunicación.

Sucede que en las últimas semanas se conoció la posibilidad de que Anabela Ascar podría armar un nuevo proyecto en los medios: se trataría de un programa de radio en el que también estaría Alfredo Silva.

Sin embargo, a pesar de las ganas de la conductora de volver al ruedo mediático, se lamentó junto a su compañero y amigo no poder concretar su objetivo, al menos por ahora, con alguna emisora.

Anabela Ascar se alejó de la televisión en el año 2019, tras el fallecimiento de su pareja.

Anabela Ascar había decido abandonar los medios luego del fallecimiento de su pareja, Héctor Ricardo García, en junio de 2019. Incluso, entró en una profunda crisis que terminó con una intervención de la Justicia para que la desalojaran de la mansión que compartía con él.

Luego, la vivienda fue derribada y la conductora estrella de Crónica TV decidió desaparecer de la televisión, sumida en una profunda tristeza. Ahora, vive en un departamento chico en la zona de Belgrano, junto a sus perros, y tomó la firme decisión de volver a trabajar en los medios.