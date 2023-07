Mario Massaccesi confesó la forma en la que descubrió que una pareja le era infiel

Al aire en TN, el conductor Mario Massaccesi sorprendió a todos, a sus compañeros, colegas y a la propia audiencia con una tremenda revelación: contó cómo se dio cuenta de que una pareja le era infiel.



Todo surgió en el pase que hace habitualmente con Diego Sehinkman, que estaba por comenzar su programa. Allí, el periodista, de manera muy curiosa, recordó un episodio que más bien era para olvidar.



Sucede que, de manera repentina, Sehinkman apareció en pantalla y Mario Massaccesi se lo recriminó. “¿Por qué tengo que pedir permiso? Si hay confianza”, le preguntó. “Sí, por eso dejé la puerta sin llave, para que entraras”, contestó el conductor.



“Te tiro la llave con una media desde el segundo piso”, bromeó Diego Sehinkman. Esta acotación terminó despertando un recuerdo bastante ingrato para su colega, que procedió a contar con lujo de detalles.



“Una vez, hace mucho tiempo, año 2005, descubrí que me eran infiel. Yo sabía que había algo raro. Así que fui hasta el domicilio y, entonces, vi que alguien que no era yo tocó timbre. Se asomaron, tiraron la media con la llave y la persona entró, dos más dos son cuatro”, contó Mario Massaccesi.



“Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije: ‘Hay que esperar’. Para denunciar, hay que esperar la prueba”, agregó el conductor de TN Central.

Mario Massaccesi contó cómo descubrió que una pareja le era infiel. Foto: captura de TV.



“No caía una media, caía un puñal. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me engañaron muchas veces”, agregó Mario Massaccesi, combinando un poco de humor con un recuerdo triste.



“Hay una intuición, como la tienen las madres. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando. Si tenés la firme convicción y, además, la podés comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa”, concluyó el conductor.