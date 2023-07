Maju Lozano reveló quién la ayudó a transitar sus primeros días con autismo

Este viernes, Maju Lozano se despidió del ciclo Todas las tardes luego de siete temporadas. La conductora ya había confirmado su salida del programa de El Nueve durante la semana, sin embargo lo sorpresivo de su discurso de despedida de ayer fue el anuncio que hizo, dando a conocer que le diagnosticaron autismo en este último tiempo.

Maju Lozano se emocionó al contar que desde hace años está buscando respuestas para entenderse mejor a sí misma. Así, sincerándose ante las cámaras, comenzó a detallar qué estaba pasando por su vida.

“Ya no me hacía feliz esto, no me siento cómoda siendo una persona triste. Tuve un año duro con la muerte de mi madre, y por otro lado el 5 de mayo fui diagnosticada con autismo, para mi es volver a nacer y reconstruir 51 años de dudas y buscar explicaciones donde no las había”, comenzó explicando.

Luego reveló: “Para mí fue volver a nacer. No quiero explicar el autismo, es algo que todavía estoy aprendiendo. Me parece que lo más importante es que ya no estoy más rota, siempre me sentí una persona rota”.

"Quería compartirlo porque tengo un tema de sociabilidad dentro de mi espectro. Para mí es un alivio y una felicidad saber quién soy", agregó Maju Lozano, sabiendo que el diagnóstico la ayudó a comprender mucho de su vida.

La emoción inundó a todos, pero cabe destacar que para poder transitar todo este nuevo enfoque de su vida necesitó un fuerte apoyo. La conductora tuvo a alguien fundamental a su lado, y se animó a contarlo.

Maju Lozano confesó quién la acompañó al momento de conocer su condición.

“Gracias Carito, de @soyelefantevioleta, que me ha ayudado a acompañar y a acompañar todo”, indicó. ¿De quién se trata? De Carolina Macellaro, una influencer dueña del Instagram soyelefantevioleta que padece la misma condición de Maju Lozano.