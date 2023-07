La incómoda nota de Juan Di Natale con LAM: “¿Por qué no levantan un poco la vara?”

El revuelvo que se levantó durante esta semana luego del ataque de furia de la Negra Vernaci contra unos auriculares en su programa de la Rock & Pop sigue tejiendo nuevos episodios. Desde LAM quisieron consultarle sobre el tema a su compañero de emisora, Juan Di Natale, pero la actitud que tomó fue bochornosa.

Durante toda la semana se debatió la actitud que tuvo la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial. La situación fue muy incómoda y generó opiniones de todo tipo.

Dentro de esta misma línea, Alejandro Castelo, cronista de LAM, fue a buscar algunos protagonistas para hablar del episodio y quiso tener la palabra del compañero de la conductora, Juan Di Natale.

Sin embargo, la horrible actitud del conductor despertó una polémica. "Te agradezco mucho, pero no me subo a ninguna polémica. Y aparte (mira el micrófono), no gracias", lanzó con un gesto que ya denotaba su fastidio.

"Ah, ¿todo mal con LAM?", consultó el cronista. A lo que el periodista replicó: "No, pero no me interesa. Yo te contesto. No me interesa sumarme a ninguna polémica, me parece que es patético que estén una semana haciendo contenidos con esto".

Y siguió elevando la apuesta. "Me parece lamentable, creo que pueden hacer contenido mejor y pueden subir la vara. Buena suerte", cerró Juan Di Natale, dándole una palmada en el hombro al notero de LAM, con aires sobradores.

El notorio fastidio de Juan Di Natale al ser interceptado por los micrófonos de LAM.

Alejandro Castelo redobló la apuesta y le consultó qué sugería para subir la vara, pero la ironía del conductor volvió a aparecer: "Esforcémonos entre todos. ¿Qué te voy a proponer? Son un equipazo, piensen. Ustedes pueden".

El cronista quiso cerrar explicando el enojo del entrevistado, aunque luego de escucharlo el periodista volvió sobre sus pasos y retrucó: "No estoy enojado, no inventes un cuento de que estoy enojado porque no lo estoy. Te señalé el micrófono para ver de qué programas eras". LAM intentó hablar con Juan Di Natale, pero el conductor mostró mucha mala onda.

El ex CQC trató de justificarse después de haberse dado cuenta que accionó de mala manera. "Son tus palabras, no me hagas decir cosas que yo no dije. Yo no subestimo a nadie, ¿cómo te voy a subestimar? Me refiero a que no se puede estar una semana hablando de un episodio sobre un problema técnico en un programa de radio", lanzó.

Luego, algo más tranquilo pero en desacuerdo con la nota, Juan Di Natale se explayó mejor: "Estoy haciendo esto que no quería hacer por tu insistencia. Debe haber ganas de caerle desde algún lugar (a Vernaci). Capaz en el programa en el que trabajás tienen ganas de caerle un poco. Bueno jugamos esto".

Y cerró: "El tema es que todos entendamos que somos personas porque eso se pierde de vista. Hay gente que parece que se sube a un poni imaginario y se cree que es más que los demás. Somos todos iguales y la mortaja no tiene bolsillos, no se olviden esto".