Suenan campanas de boda: una celebridad argentina anunció su compromiso

Hace cuatro años, María Becerra y Rusherking le dieron una oportunidad al amor y decidieron comenzar un romance, que finalizó en diciembre de 2021 por una supuesta infidelidad del artista hacia Becerra, quien se encontraba totalmente enamorada de él. En ese entonces, la cantante hizo un fuerte descargo en Twitter contra Rusherking, que luego borró de la red social y se disculpó por haber actuado de manera impulsiva, además de dejar en claro que su relación había terminado.

Meses después, Rusherking comenzó a salir con María Eugenia Suárez, "La China Suárez", y la diferencia de edad -él 22 y ella 30- no fue un impedimento. La actriz y el músico tuvieron una relación llena de amor, pero también fugaz: a principios de abril de 2023, luego de lanzar un tema juntos titulado "Hipnotizados", los artistas decidieron separarse.

Rusherking y María Becerra en el videoclip del tema "ANTES DE TI". Créditos: captura de pantalla.

María Becerra sufrió mucho la separación con el intérprete de "INTENSIDAD", pero recuperó la fe en el amor cuando comenzó a hablar por las redes sociales con el cantante de cumbia J.Rei a mediados de 2022. Tiempo después, empezaron a salir y comenzaron una relación que hasta el día de hoy sigue en pie, donde el cariño desborda.

Tanto amor hay entre ellos que fue María Becerra la que quiso dar el siguiente paso. La cantante le propuso a su pareja casamiento este jueves y lo compartió en Instagram (@Mariabecerra) con sus millones de seguidores. "Me dijo que sí. @Jreiii comprometidos. ¡Te amo tanto, mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, Dios, qué afortunada soy de haberte encontrado", expresó la intérprete de "AUTOMÁTICO" en la foto donde se pueden ver los anillos.

La joven pareja se encuentra muy enamorada. Créditos: Instagram Mariabecerra.

J.Rei publicó la novedad en su cuenta de Instagram y le dedicó unas amorosas palabras a la cantante en un video que más tarde fue resubido por la cantante: "No puedo más. La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, sólo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura".

"Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días @mariabecerra, ¿quiénes se comprometieron?", concluyó el artista.

Mirá el video que compartió J.Rei mostrando las alianzas junto a María Becerra

María Becerra también manifestó su alegría en su canal de difusión de Instagram, donde le contó a sus seguidores lo enamorada que está del cantante y que siente "que es el amor de su vida, el amor sano que tanto esperó y su compañero". "Esperen más canciones de amor puro porque son las que me salen estando al lado de él", escribió la artista al anunciar su compromiso.