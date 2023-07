Este es el verdadero apellido de Yanina Latorre: ¿por qué no lo usa?

El verdadero apellido de Yanina Latorre, el que usó durante años hasta que se casó con Diego Latorre, es Arruzo. La mediática argentina adoptó el del exfutbolista tras contraer matrimonio y dejó bien en claro que hoy en día ya considera este como su nombre artístico, por lo que no piensa cambiarlo.

La credencial universitaria de Yanina Latorre. Al momento de la misma, tenía 18 años recién cumplidos - Fuente: Twitter Santi (/smugica)

Yanina Latorre: su verdadero apellido y por qué no piensa cambiarlo

Mediática, polémica y peso pesado en lo que a la farándula y los chimentos se refiere, Yanina Latorre ocupa desde hace varios años un lugar protagónico en los medios vinculados al espectáculo. Desde el momento en que se hizo famosa, siempre fue conocida por el nombre de Yanina Latorre y por ser la esposa del exfutbolista Diego Latorre.

De su vida personal se sabe que vivió y creció en el barrio de Belgrano y que es contadora pública nacional y licenciada en Administración de Empresas. Su verdadero apellido es Arruzo, pero ella adoptó el de su marido una vez que contrajo matrimonio con este. Hoy en día es tan conocida como Yanina Latorre que la mediática ni piensa en cambiar su nombre. Es más: hace un tiempo, aclaró que piensa seguir usando el apellido del padre de sus hijos debido a que siente que este es su nombre artístico y que ya lo considera parte de su vida.

Yanina Latorre y la curiosa historia de la credencial que develó su verdadero apellido

Hace unos años, un usuario compartió en Twitter una publicación que se terminó viralizando por varios motivos. En primer lugar, porque presentaba una imagen de la credencial que usaba Yanina Latorre durante su paso por la Universidad de Belgrano y porque la misma sirve como prueba de su verdadero apellido.

“Mi viejo iba con Yanina the tower a la facultad y le escondió la credencial para joderla porque era medio rompeb… y al final nunca se la devolvió”, escribió el usuario evitando citar el apellido para que la publicación no llegase a la mediática. Sin embargo, varias personas le respondieron y etiquetaron a la periodista en los comentarios para que se enterase de la situación.

La mediática respondió con altura al episodio de la credencial - Fuente: Twitter Yanina Latorre (/yanilatorre)

“Me mandan esto, pero el que lo twitteó me tiene bloqueada”, escribió primero Yanina Latorre. Luego fue aún más lejos y expresó: “Lo que no entiendo es que alguien a los 18 años me robe la credencial de la facu en 1987 y la guarde hasta hoy. ¿Y la rompeb… soy yo?”. Finalmente, el episodio quedó ahí y no pasó a mayores. Además de la anécdota, queda la prueba de su apellido de soltera.