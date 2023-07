El novio de Sol Pérez reveló la insólita historia del cura que los casará

Sol Pérez y Guido Mazzoni se conocieron en el año 2018 y nunca más se separaron. A cinco años de haber comenzado su relación, se encuentran en plenos preparativos de casamiento, del cual adelantaron detalles.



En visita al programa A la Barbarossa, que conduce Georgina Barbarossa en la pantalla de Telefe, la pareja feliz contó algunos detalles de lo que será el próximo gran paso que darán en su relación.



En ese marco, Sol Pérez anticipó que la ceremonia religiosa se realizará mucho antes que la unión civil. “Un día vamos a ir a casarnos sin que nadie se entere”, bromeó la modelo y ex panelista del Debate de Gran Hermano.



Por otra parte, la pareja de la modelo, Guido Mazzoni, sorprendió a todos con la insólita y curiosa historia del cura elegido por ambos para casarlos. “Es el único cura que estuvo adentro del Papa móvil. El Papa lo invitó y dio una vuelta. Ese fue el dato que a mí me pareció increíble”, contó.



Por otra parte, se conoció que la wedding planner será Claudia Villafañe, quien también pasó por el living del programa de Georgina Barbarossa para, no sólo hablar de los preparativos, sino para referirse a cómo son Sol Pérez y Guido Mazzoni como pareja.

Sol Pérez y Guido Mazzoni.



“Se complementan muchísimo los dos. Tiene cada uno su independencia. Laburan los dos, en donde cada uno hace la suya, pero tienen un punto de encuentro fantástico y es lo que mantiene viva a la pareja”, comentó Claudia Villafañe.



Por último, concretamente sobre la fiesta que tiene a su cargo, explicó: “Más que nada, lo que ellos quieren es divertirse y bailar. Guido no quería mesas, pero tenés que sentarte en algún lugar para comer. Es imposible que eso pase. Así que se van a tener que tomar un tiempo para organizar a todos”.