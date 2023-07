Destruyen a Florencia Peña por su homenaje a Sinéad O'Connor

Este miércoles, trascendió la trista noticia del fallecimiento de la cantante Sinéad O'Connor. La artista fue hallada sin vida a los 56 años en un departamento de la ciudad de Londres. En medio de la conmoción de millones de admiradores de la célebre irlandesa, un posteo de Florencia Peña desató una ola de críticas en las redes sociales.

Durante su larga carrera, Sinéad O'Connor dejó como legado una decena de discos de estudio, y una impronta que se caracterizó por una alta fidelidad a sus ideales. Tras la muerte de la cantante, la actriz Florencia Peña quiso sumar su homenaje, al compartir el video de su interpretación del clásico Nothing compares 2U, canción que con la que la fallecida artista llegó a lo más alto de los charts en todo el mundo.

La performance que reflotó Florencia Peña pertenece a su participación en el programa Tu cara me suena (Telefe), donde en una oportunidad entonó el mencionado hit de Sinéad O'Connor. Sin embargo, la reacción de muchos usuarios en las redes sociales no fue para nada positiva con la artista argentina.

“Una artista fiel a sus ideas y una guerrera inagotable. Así te sentí siempre. Y así te interpreté hace un tiempo. Buen viaje, tremenda Sinéad”, escribió en su posteo Florencia Peña junto a su interpretación de la canción de Sinéad O'Connor.

Si bien los seguidores de la actriz elogiaron su gesto, otros no ocultaron su enojo con comentarios como: "¿Había necesidad?", "El homenaje que quisiste hacer es para ella o solo tenés ganas de figurar y no sabés cómo?", "No hacía falta! Ya me había olvidado de este mal trago", "La comparacion..que falta de respeto y de oido por Dios..hubieses subido un video de ella ..no esto.", "Destrozaste su canción".

El posteo en homenaje a Sinéad O'Connor de Florencia Peña, despertó encendidas críticas. Foto: Captura redes sociales.

Más allá de las opiniones adversas, Florencia Peña no se privó de sumarse al dolor por la partida de Sinéad O'Connor, una artista incomparable que no fue comprendida por una industria voraz.