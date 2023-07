Damián de Santo recordó su terrible experiencia paranormal.

Desde hace muchos años, Damián de Santo decidió organizarse y dividir su tiempo entre Buenos Aires y la ciudad cordobesa de Villa Giardino. En ese contexto, reveló que atravesó una experiencia paranormal impactante.



En una charla radial, Catalina Dlugi le contó que hacía unos días Andrea Pietra le había contado que tuvo algunas experiencias con seres que venían de otro planeta. En ese momento, el actor sorprendió al confesar que él también.



“Georgina Barbarossa nos recomendó para unos clientes que querían ir a ver las luces a Alina, una señora de Capilla del Monte. Hacía 10 años que estábamos en la villa, pero nunca habíamos ido. Fuimos a donde la gente se tira en parapente en La Cumbre y realmente vimos muchas luces”, comenzó contando Damián de Santo en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“En algunos momentos, la señora nos decía: ‘Esos son los hermanos. Si ustedes los observan, se van a ir acercando de a poco’. Y juro que fue tremendo. Para mí son naves. Alina nos dijo que el cielo, que estaba nublado, se iba a abrir e iban a aparecer algunas naves y nos pidió que no nos asustáramos”, agregó el actor.



Cuando todo parecía que podía tratarse de una broma, Damián de Santo explicó que no lo era y que, si bien hoy lo cuenta relajado, en aquel momento no fue una situación un tanto extraña e inquietante.



“Fuera de broma, arriba de nuestra cabeza se abrió el cielo y aparecieron cuatro o cinco luces que se juntaron y formaron una figura. No te da miedo, porque ella te cuenta antes lo que puede pasar. Creo que las naves ven el pasado y nosotros estamos viendo el futuro”, explicó.

“No sé si hay algún agujero negro ahí dando vueltas. Sentí una gran conexión y volví renovado, pensando que, si era verdad, que vengan a darnos una mano”, agregó Damián de Santo, con un toque de humor.



“Después seguí yendo, obviamente. Yo conozco esa zona, el cerro Cuchi Corral, y no hay nada. Fui con directores de fotografía, gente de cine, productores de Polka, y me dijeron que, para hacer estas luces, necesitás una fortuna. Habría que llevar generadores y, además, no hay faroles que se parezcan a eso”, cerró el actor.