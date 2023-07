Jorge Rial y Daniel Vila arremetieron con duras demandas cruzadas

Este miércoles, el empresario de medios Daniel Vila aseguró que le ganó un juicio a Jorge Rial y contó que lo demandará por daños y perjuicios. Por su parte, el periodista no se quedó callado y retrucó con una demanda contra a su exempleador y canal América.

El fuego cruzado entre Jorge Rial y Daniel Vila comenzó en 2022 cuando el conductor de Argenzuela (C5N), inició acciones legales contra el empresario por amenazas, situación que derivó en una contraofensiva del titular del Grupo América. "Él me denunció por amenazas, y se lo gané, me sobreseyeron. Y ahora ya hicimos una audiencia de conciliación, porque lo estoy demandando por daños y perjuicios. Tuvimos dos audiencias y no llegamos a un acuerdo, será tema de los abogados. Él se fue muy bien del canal, pero no sé, algo le habrá pasado en la vida", disparó el empresario en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

La declaración de Daniel Vila que desató la furia de Jorge Rial. Foto: Twitter @MoskitaMuertaOk.

Sobre el motivo por el que demanda a Rial, Vila explicó: "Él, a raíz de la denuncia penal que me formula y todo lo que publica en las redes, me genera un perjuicio en mi integridad moral, me afecta a mi buen nombre y honor, eso tiene que ser reparado y la única forma es de manera económica. El límite es la libertad de una persona y la familia. Y él se metió con mi familia, ese es un límite del que no no se vuelve".

Por su parte, Jorge Rial redobló la apuesta al enterarse de las declaraciones de Daniel Vila y expresó desde su cuenta de Twitter: "Qué raro mintiendo. ¿La familia es el límite? Este tipo dio la orden de pasear a una chica con problemas emocionales por todos sus programas. Mi hija. No ganó ningún juicio. Y tiene uno mío contra su canal y sus sicarios".

Jorge Rial volvió a cargar contra Daniel Vila. Foto: Twitter @rialjorge.

De esta manera, a la demanda contra el empresario, Jorge Rial sumó el juicio contra América y figuras de esa señal como Karina Mazzocco y Luis Ventura, ya que el exlíder de Intrusos considera que explotaron a su hija Morena al llevarla a hablar en contra de él en distintos programas del canal.