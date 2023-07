Dani La Chepi reveló una profunda charla con su hija que "la sacó" de la depresión

Dani La Chepi es una de las tantas artistas que se animó a hablar de salud mental, no solo como una experiencia personal sino que además sirve para concientizar sobre esta problemática que atraviesa a toda la sociedad.

La influencer reveló una charla que tuvo con Isa, su hija de 9 años, a quién le hizo una pregunta que la pequeña le respondió con mucha ingenuidad, pero con gran inteligencia.

“Un día íbamos por la calle paseando a la perrita y le pregunto, ¿cómo me ves vos, Isa?, ¿me ves mal?, ¿un poco triste?”, contó Dani La Chepi .

Su pequeña hija de 9 años fue contundente: “Me dice ‘yo te veo muy cansada y hace años que no parás, mamá. Descansá, mamá, ¿qué tiene de malo descansar? ¿A qué le tenés miedo?’.

Esto La Chepi se lo contó a su médico y destacó las palabras de la menor. "Tu hija te está diciendo lo más inteligente que te puede decir alguien que es tenete paciencia, permitite esto’”, contó en LAM, el programa de Ángel de Brito.

“Un trastorno de ansiedad en depresión. Hay un montón de síntomas que yo no los veía. Nunca pensé que me iba a pasar, uno tiene bajones y de golpe, que el cuerpo no te permite seguir. Me caí en la cama y no me entraba la comida. Yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida. Se me cerró el estómago y no podía comer. Y nada, pedí ayuda”, reveló la humorista.

“Cuando se habla de la palabra psiquiatra, medicación, es medio como un tabú. Yo conozco muchos famosos y famosas que están medicadas, y que nunca lo dijeron y no lo van a decir porque les avergüenza”, agregó.