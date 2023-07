Conmoción: murió Sinéad O'Connor a los 56 años

Desde la prensa de Reino Unido informan con gran conmoción que la cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió a los 56 años. Si bien por el momento no ha trascendido la causa del fallecimiento, la artista había caído en una profunda desolación tras el suicidio de su hijo adolescente Shane Lunny el año pasado. Además, había confesado en 2003 que padecía un trastorno bipolar que la llevó a alejarse de la escena musical.

Dueña de una impronta única y un profundo registro vocal, Sinéad O'Connor saltó a la fama internacional en 1990 con el single Nothing compares 2 U, canción que la llevó a los primeros puestos de los charts mundiales.

Con más de tres décadas de carrera, Sinéad O'Connor dejó un valioso número de registros de estudio, y también saltó a la atención de la prensa internacional por algunos escándalos y dramas personales. La irlandesa tuvo cuatro hijos y grabó una decena de discos, con ventas millonarias en el caso de los dos primeros álbumes: The lion and the cobra y I do not want what I haven't got.

Durante 2022, tras el suicidio de su hijo de 17 años, O'Connor había sido internada ya que desde su entorno temían que se quitara la vida. En un hilo de la mencionada red social, la artista había expresado respecto a su desolación tras el suicidio de su hijo: “No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”.

Una desconsolada Sinéad O'Connor hablando hace un tiempo con sus seguidores a través de las redes sociales. Foto: Captura video.

Sin embargo, Sinéad O'Connor luego se disculpó a través de Twitter explicando: “Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”.