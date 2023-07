El increíble motivo de Soledad Pastorutti para no pedirle una foto a Messi cuando jugaron juntos

Acostumbrada a frenar un millón de veces ante los fans y posar para un grato recuerdo, ahora estuvo en la posición contraria. Soledad Pastorutti experimentó las sensaciones de oficiar como una admiradora, dado que compartió una tremenda experiencia con una figura descomunal.

La cantante formó parte del partido de despedida del fútbol de Maxi Rodríguez, que se desarrolló en estadio de Newell’s Old Boys y que dispuso de la participación de grandes estrellas, entre las que se destacó la inclusión en la fiesta de Lionel Messi.

El mejor jugador de todos los tiempos se calzó los cortos y se divirtió en esa celebración, ahí estuvo Soledad, quien también corrió con la pelota por el verde césped. Una ocasión ideal para que la artista se acercara al astro para inmortalizar ese momento.

A pesar de disponer del contexto ideal, Pastorutti tomó otra postura. Una revelación que brindó en su visita al programa de Fernando Dente de América TV. El conductor le preguntó si ejecutó en alguna ocasión un comportamiento de cholula.

Eso activó la confesión de La Sole sobre Messi:” Me pasó la otra vez que jugué al fútbol con Messi y ya tengo una foto con él. No le pedí la foto”. En cuanto a sus motivos para no sacarse una selfie con Lionel, la cantante contó: “Siento que la foto está buenísimo, pero ¿para qué es? Para postearla en Instagram, que es bárbaro y todo suma al engagement”.

Y luego añadió todo lo que pensó en ese día tan especial en el que se conectó en la cancha con Lionel: “ No me dio por pedirle porque todo el mundo le pedía una foto y pobre pibe, me pareció que disfruté el momento”. Evidentemente prefirió guardar todo en su memoria.