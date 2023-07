Adabel Guerrero contó detalles de su problema de salud: "Me tuve que operar de..."

En medio de las vacaciones de invierno, Adabel Guerrero visitó Cortá por Lozano con su hija Lola y habló a fondo de un percance de salud que venía arrastrando desde hace años hasta que decidió ponerle fin y resolverlo en el quirófano.

Acostumbrada a una vida laboral súper activa, Adabel Guerrero no quería frenar sus participaciones en Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, para ocuparse de un molesto asunto que padecía en sus glúteos desde hacía un tiempo y que la obligó a bajar unos cambios.

“Estuve dos semanas sin ir a Sex porque tenía unos lipomas en el glúteo”, contó la bailarina a Sol Pérez y el equipo del programa de Telefe, mientras Vero Lozano sigue de vacaciones. Y Adabel explicó qué son los lipomas que crecen debajo de la piel: “Son como unas bolas de grasa”.

“Me los tuve que sacar porque crecían y ya tenía como dos pelotas de tenis; tengo las vendas y voy a hacer la función igual, con vendas y todo, lo siento, sepan disculparla vida misma”, agregó la artista, que ya retomó su participación tras un breve postoperatorio.

La bailarina decidió operarse de sus lipomas. Instagram Adabel Guerrero.

Adabel contó que hacía tres años que sabía que tarde o temprano se iba a tener que extirpar los bultos, aunque aseguró que no le dolían “en absoluto”. “Yo no quería operarme y justo se dio que Valeria Archimó me podía reemplazar, podía dejar la obra sin culpa”, señaló entonces sobre las condiciones que se dieron en los últimos días.

“Yo no quería dejar de trabajar y todo lo que implica, y me dolió, pero la verdad que me vino bien, porque relajé”, indicó Guerrero sobre estos días que se tomó para ella, lejos de las obligaciones y enfocada en recuperarse, que se dieron muy cerca del receso invernal.

Adabel Guererro contó cómo se organiza con el padre de su hija

“¿Estás llevando las vacaciones de invierno bien? ¿El padre paterna, se ocupa?”, quiso saber Sol Pérez, al verla acompañada de su pequeña hija. “El papá trabaja y yo me tengo que ocupar, pero nos organizamos y dividimos bastante bien”, indicó ella, ya lista para retomar sus actividades.