Lali González: "Yo era la única que no quedaba en los castings"

Abogada recibida con honores, actriz, conductora, madre y esposa. Oriunda de Paraguay, con una calidez y dulzura entrañable, Lali González ha sabido lograr el éxito en todas las facetas de su vida. Lali condujo ¿De qué signo sos?, es parte del elenco de Descansar en paz, película dirigida por Sebastián Borensztein, y protagoniza en el teatro Las Cosas Maravillosas, obra con la que comienza una gira nacional.

Graciela Belén González Mendoza, tal su nombre real, dialogó en exclusiva con MDZ, en el marco de su gira con Las Cosas Maravillosas que se presentará los días 28 y 29 de julio en el Auditorio Deodoro Roca de Godoy Cruz, en Mendoza, para vivir una experiencia teatral única y diferente.

Esta propuesta teatral, dirigida por Mey Scapola, que tiene una nueva versión en Buenos Aires protagonizada por Franco Masini, narra "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, Las cosas maravillosas es una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida".

Las Cosas Maravillosas es protagonizada por Lali Gonzalez y dirigida por Mey Scapola. La nueva versión, en calle Corrientes, será con Franco Masini.

En diálogo con MDZ, previo a subir al escenario para protagonizar esta propuesta en el Multiteatro, Lali González, con mucha simpatía y calidez, contó cómo se ha desarrollado su vida en el mundo artístico, qué sensaciones tiene de protagonizar esta obra tan conmovedora y cómo es un día a día de su agitada vida.

- ¿Cómo te llegó esta propuesta?

- Cuando me llaman me pasa que yo estaba con un proyecto de cine y con la conducción en tele, siendo la primera vez estando al frente de un programa, entonces era mucho y no me animaba. Le dije ¿Estás segura? Yo no hago mucho, hago show, stand up, a eso me dedico. Me convenció y cuando vi la obra de uno de los autores me chocó y dije "yo quiero contar esto".

- Es una obra con un mensaje y significado fuerte...

- Mueve, de alguna manera crea una empatía con el público. El público sale conmovido y sale realmente con ganas de hacer su lista de cosas maravillosas.

- La obra tiene la particularidad que el público está en el escenario...

- El escenario es parte de la escena y para darle ese dinamismo convertimos el escenario en público y en una sala, en una butaca más. Ahí es donde se asusta un poco el espectador porque piensa que tiene que actuar, pero en realidad es una obra 360°.

- ¿Y en tu lista de cosas maravillosas, qué ponés?

- Una tina frente a las montañas con nieve. Eso sería porque no importa el orden, porque esta obra trata también de hasta el mínimo detalle como comer una pizza fría después una resaca. Esta obra te para en un lugar de decir "ahí la vida está corriendo muy rápido".

- ¿Te ha pasado decir "voy a parar un poco"?

- Sí, claro. Hace tres años que estoy en un estudio de televisión, primero con el personaje de Rita (en la telenovela La 1- 5/18), después con un reality de canto y baile en Paraguay que era en vivo de lunes a viernes y estuve de lunes a viernes también con el programa ¿De qué signo sos? Creo que a mitad de año voy a estar acá en Buenos Aires, pero ya de gira con la obra y quiero disfrutar un poco más la familia, de mi nena, de su crecimiento, que son momentos que no vuelven. Es una profesión bastante absorbente.

- ¿Cómo fue llegar a actuar, a ser la primera actriz paraguaya en llegar a Netflix?

- Fue muy loco. Yo en realidad era la única que no quedaba en los casting. Y la verdad que lo mismo que ahora que estoy en calle Corrientes, siento que es el resultado de no rendirse, de seguir, de trabajar, de estudiar, de seguir formándose, de tenerse fe sobre todo en lo que uno ama, en lo que uno hace, en lo que uno cree, en lo que uno sueña.

Si uno no se tiene fe es muy difícil llegar y cuando uno se tiene fe es como que encuentras los caminos y las herramientas para llegar a la meta, porque a veces queremos solamente llegar y es un trabajo de hormiga.

Por eso es que a veces nuestra cabeza se rinde antes que nuestro cuerpo o nuestro cuerpo antes que la cabeza. Hay que ser paciente que esta carrera es de resistencia. Lali González es una de las actrices paraguayas más importantes de la actualidad.

- Y en esos casting que me decís que no quedabas, cuando veías que no quedabas ¿Dijiste "no, esto no es lo mío"?

- Yo estudiaba Derecho también y en uno de esos "no" dejé la actuación y dije "voy a mejorar mi promedio en derecho". Mi grupo de estudios era de bochos y nos recibimos con honores, gracias a ellas. Al terminar la carrera retomé actuación.

- ¿Cómo fue la reacción de tu familia al cambiar de profesión?

- En su momento fue una decisión muy valiente que tuve que tomar y tuve mucho apoyo de mi marido. Ahí empecé a producir mis obras con él y fuimos generando trabajos y vi que hay que moverse, no hay que esperar, hasta que sonó el teléfono.

- ¿Llegar a Argentina es un logro para un artista paraguayo?

- Totalmente. Argentina, indiscutiblemente, es una de las industrias más grandes de cine y del teatro comercial y en una de las calles más icónicas de nuestra América. Gente de más lejos viene acá, de Colombia, México, España. Así que me parece que es un camino interesante para todos los actores paraguayos también. Es más, cuando a mí me llaman para regresar a la Argentina a trabajar, hacía mucho que no venía. Y yo pensaba "será que nunca más voy ir" porque para ir a probar suerte ya no estaba, no me daban las ganas ni el cuero.

Lali González presentará Las Cosas Maravillosas el 28 y 29 de julio en el Auditorio Deodoro Roca de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en entradaweb.com.ar