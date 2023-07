La drástica decisión de Zaira tras estar con Wanda Nara una semana

Wanda Nara está atrevesando un delicado momento de salud y eso generó que todo su entorno y su círculo más íntimo se preocupe y se acerque a la conductora para acompañarla.

Esta preocupación significó que Maxi López, el papá de tres hijos en común con Wanda Nara, retorno a Argentina para acompañar a la familia durante los últimos estudios médicos para determinar qué enfermedad tiene, aunque Jorge Lanata aseguró que sufre leucemia.

La noche del domingo anterior a que se conozca su malestar, Wanda Nara se alzó con un Martín Fierro.

Zaira Nara, la hermana de la conductora, también volvió de urgencia al país a pocas horas de conocerse la noticia. La modelo estaba de vacaciones en Ibiza y decidió retornar al país a acompañar a Wanda, pero tras una semana decidió retomar sus vacaciones y volver a Europa.

“Vengo a acompañar, a ver esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, dijo la modelo el pasado lunes cuando arribó a Ezeiza.

Zaira Nara retornó a Europa.

"Voy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella está bien”. No hablo más del tema, me paré a hablarles porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”, fueron las escuetas palabras de la hermana de Wanda Nara cuando había vuelto al país.

Ahora, tras su partida nuevamente hacia España, no dialogó con la prensa.