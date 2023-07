Dani La Chepi reapareció con una contundente declaración sobre su salud mental

Tras desaparecer de las redes sociales durante unos días, Dani La Chepi generó preocupación por su situación, y ahora en una entrevista con LAM (América), la humorista se sinceró con una contundente declaración sobre su salud mental.

Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, Dani La Chepi tiene a ese canal como principal puente de concexión con sus admiradores, y tras aclarar que estaba atravesando un trastorno de ansiedad y depresión, la influencer profundizó en su salud mental con un importante mensaje dos meses después de haberse alejado de la escena pública.

“No me gusta mentir, no iba a inventar algo, no me parece ningún crimen. Es algo que nos pasa a un montón de personas y no hay que tener miedo de pedir ayuda, a la palabra ‘psiquiatra’, ‘psicólogo’, ‘terapia’, ‘medicación’. Me parece que cuando es necesario, es necesario”, anticipó sobre su cuadro de salud mental en diálogo con un móvil de LAM Dani La Chepi.

Luego, sobre su tratamiento, la humorista enfatizó: “Es un proceso y la depresión es una enfermedad como cualquier otra, y lo que me gustó decir, y que llegó por suerte, es que ningún estado es permanente y que con mucha, pero mucha ayuda, se sale”.

Sobre las señales a tener en cuenta en temas relacionados con salud mental y depresión, Dani La Chepi remarcó: “Hay un montón de síntomas que tenés antes de la depresión, que yo no los voy a hablar porque no soy médica, pero los experimenté, como la ansiedad, que es muy probable que te lleve a la depresión. Yo hablo de mí”.

Finalmente, Dani La Chepi reconoció: “Yo sentía que no iba a salir más de ese pozo. Sentí que era una presión, pero no te queda otra de suspender todo lo que tenés que hacer y agarrarte de la compañía, del amor, y de la terapia, y salir adelante, y seguir, pero despacito”.

Al hablar sobre su depresión, Dani La Chepi remarcó que no todo estado es permanente. Foto: Instagram @danilachepi.

Para el abordaje de su salud mental, Dani La Chepi se encuentra en un tratamiento interdisciplinario ambulatorio, y con ayuda de nutricionistas ya que en un momento la influencer había dejado de comer.