Qué va a hacer Oscar González Oro como gerente de Radio Continental

Hace unos meses, Oscar González Oro había avisado que estaba pensando en la posibilidad de volver a trabajar en la Argentina. Y ahora llegó la noticia: será el nuevo gerente artístico de Radio Continental, donde, además, hará su programa El Oro y el Moro, de lunes a viernes de 9 a 13.



“Con casi 40 años en el medio, creo que hoy puedo dirigir y programar una radio. Estoy lleno de amigos y muchos están trabajando en la emisora. Estoy convocando a gente que a mí me gusta para que ocupen distintos horarios”, contó El Negro Oro en charla con Teleshow.



En la entrevista con el citado medio, el conductor y ahora gerente artístico de Radio Continental contó cuál es su proyecto y cómo viene manejando para mejorar algunas cuestiones y mantener algunas otras que están funcionando.

“Estoy programando también el fin de semana que no es fácil porque no sobran conductores, por lo tanto, es un trabajo intenso y que me divierte mucho hacerlo. Me reúno con amigos, soy parte del directorio de Continental y realmente me gusta. Primero me ofrecieron la conducción y después también la dirección artística”, contó un entusismado Oscar González Oro.



“El perfil será el que siempre quise en la radio: una primera mañana muy informativa, pero con humor, y la segunda mañana tendrá de todo, como entrevistas, música e invitados. Si viene Ricardo Montaner a la Argentina, obviamente vendrá al estudio porque es amigo. Y estará toda la gente con la que me hice amigo durante estos últimos años que quieran volver a verme”, explicó.



“La tarde tendrá una parte informativa también y calculo que el regreso será más suave, porque la realidad es muy dura y cruda. Y quiero hacer un medio más amable”, agregó Oscar González Oro.

Asimismo, el periodista anticipó que el fútbol y el automovilismo continuarán los fines de semana y que agregará un programa que recomiende series de plataformas de streaming. También adelantó que está en gestiones para que vuelva un histórico de la radio. “Probablemente, la primera mañana la haga Fabián Doman. Quiero que Nelson Castro sea parte de la programación. Y lo mismo con Débora Plager”, contó.



Por último, sobre la línea política, en este año electoral, Oscar González Oro aclaró: “La radio no tiene una línea política definida. No somos ni opositores ni oficialistas a muerte. Mi universidad y mi posgrado lo hice en Radio 10, con Daniel Hadad, y siempre transitamos por la ancha avenida del medio. No estamos en ninguno de los extremos y no pertenecemos a ninguna parte de la grieta porque me parece que esa es la mejor manera de informar”.