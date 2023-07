La fuerte crítica de Patricia Sosa a la actual edición de Masterchef

En las últimas horas, Patricia Sosa se despachó con todo contra la actual edición de Masterchef, al asegurar que bajó considerablemente el nivel de exigencia con los participantes. Sin embargo, fue muy elogiosa con Wanda Nara.



En diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, la popular cantante hizo un análisis minucioso del contenido generado en la actual edición, que además tiene la particularidad de tener el debut de Wanda Nara en la conducción, recordando a su vez su paso por la edición Celebrity.



“Estoy viendo Masterchef y Wanda Nara me parece una revelación total. Me encanta y se la ve divina, con mucho humor. Ella es preciosa. A mí me gusta mirar el programa porque aprendo mucho y me había olvidado de algunas cosas”, comentó Patricia Sosa.



“Te volvés loco. Te cortás el dedo. Cuando estás en el reality, te la pasás cocinando en tu casa. ‘Yo no toco una cacerola más’, dije cuando terminé porque estaba re contra estresada”, agregó la artista sobre su experiencia en el programa.



Por otra parte, Patricia Sosa se refirió puntualmente al nivel de exigencia que tenía el reality cuando ella participó y lo comparó con lo que pudo ver de la actual edición, asegurando que a los famosos les pedían mucho más.

Patricia Sosa en Masterchef, edición famosos. Foto: captura de TV.



“A nosotros nos exigían más. A los famosos nos exigían más. Ahora les presentan a los jurados un churrasco con papas fritas y suben al balcón. A nosotros nos venían con cosas muy difíciles, con la cocina tailandesa, noruega. Nos exigían mucho más”, explicó Patricia Sosa.



“La lucha es de igual a igual, con uno mismo, como dice la canción. Es uno el que está enfrentando todo eso. Entonces, hay que hacer respiración profunda y no volverse loco”, cerró la cantante.