Baby Etchecopar enfureció con un conductor de canal América y fue a increparlo en vivo

Baby Etchecopar protagonizó un episodio de furia en vivo con un conductor de canal América, y decidió ir a increparlo en vivo. El conductor se indignó por el volumen de la música en el estudio desde donde se emite el programa de Fer Dente, y decidió tomar cartas en el asunto.

Mientras intentaba desarrollar un comentario editorial en su ciclo de actualidad que va por A24, Baby Etchecopar se quejó de su colega de canal América protestando: “Che, decile que se calle con la bailanta este Dente. La re pu… que lo parió, están todo el día con esos murgueros”.

En ese momento, Fer Dente tenía como invitado a “El Polaco”, y Baby Etechecopar no podía concentrarse por el ruido que llegaba a su estudio, entonces en pleno vivo se dirigió hasta el estudio vecino de canal América para increpar al conductor.

Los sonidos que llegaban de la música de El Polaco al estudio de Baby Etchecopar irritaron al conductor. Foto: Captura TV.

Antes de dirgirse a lo de Fer Dente, Etchecopar advirtió: “Vamos, bajen el volumen que estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. ¡Qué no rompan las pelot... ! y no hagan ruido. Voy a ir yo, ¿eh? Claro, bolu.... Le dije mil veces a este pende... ‘no me hagas ruido cuando estoy laburando’. Me trae toda la murga esta…”.

Entonces, al no poder concentrarse en su editorial, Baby Etchecopar se dirigió al estudio contiguo de canal América. Mientras Fer Dente lo recibió con un abrazo, El Polaco no pudo evitar la sorpresa y expresó: "Uh, quilombo".

Inesperadamente, la situación terminó con Etchecopar bailando una canción del popular cantante, y compartiendo un afectuoso saludo con él antes de regresar a la emisión de su programa en A24. Tras la sorpresiva unión entre la pantalla del canal de noticias y la de la señal de aire de canal América, el conductor aclaró: "Soy democrático. Entré, les di un beso y les pedí que bajen la música. Es tan talentoso el pende... este Dente y al Polaco lo adoro, es amigo”.