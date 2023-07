Marcela Tinayre se emocionó al recordar a Marcos Gastaldi a tres años de su muerte

Marcela Tinayre se tomó un tiempo en la apertura de Polémica en el bar (América TV) para recordar a su ex marido Marcos Gastaldi al conmemorarse tres año de su fallecimiento.

"Hoy es 19 de julio, para mi es una fecha sumamente especial porque hace tres años que murió mi marido, Marcos Gastaldi", comenzó expresando. "Pero esta mañana dije: ‘Vamos a revertir la tristeza’, porque realmente estoy llena de amigos, que me escribieron cosas muy lindas", agregó Marcela.

Luego, la conductora explicó cómo fue el especial almuerzo con sus hijos y los de su ex pareja: "Me fui a almorzar con los hijos de Marcos, mis hijos, mi nieta inclusive, porque todos amamos a Marcos. Y esto es lo máximo que me dejó: la unión, es una familia ensamblada. El amor que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, nos llamamos el uno al otro. Algo que es real, que puede parecer fingido pero es real".

"A todos ellos los amo mucho. Y que bueno, donde esté Marcos, que me dejó todo esto en la vida. La verdad es que estoy súper agradecida", comentó visiblemente emocionada.

Marcela Tinayre junto a Marcos Gastaldi.

Recordemos que Gastaldi falleció el 19 de julio de 2020 a los 69 años tras una larga lucha contra el Parkinson. Había sido internado días antes por una infección que complicó su estado de salud.