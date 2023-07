Jorge Lanata anticipó cuál será el precandidato presidencial más votado en las PASO y qué pasa con Javier Milei

Jorge Lanata estuvo como invitado este miércoles en El diario de Mariana (América), y allí más allá de hablar sobre la polémica que se generó por sus dichos sobre el presunto diagnóstico de Wanda Nara, también compartió su pronóstico de cara a las PASO, y anticipó cuál será el precandidato presidencial más votado; así como también cuál es el panorama para Javier Milei.

Al referirse a la situación del oficialismo, Jorge Lanata no dudó en elogiar a Sergio Massa como el precandidato presidencial más fuerte del peronismo, y en reconocer el aura de líder de Javier Milei.. "Los K tienen lejos el mejor candidato que podían tener. Massa es muy ambicioso, es líder, porque hay un tema también, quiénes son líderes y quiénes no. Yo no estoy para nada de acuerdo con Milei, pero es líder, es un tipo que arrastra gente de una manera emocional", reconoció el periodista.

Sin embargo, cuando le preguntaron a Jorge Lanata si Javier Milei se cayó en la carrera de cara a las PASO, el conductor no dudó en responder: "Sí, se cayó".

Además, más allá de ciertas tendencias que hablan de un voto reaccionario, Lanata sostuvo: "Yo creo que a la hora de votar la gente va a ser más moderada de lo que se muestra hoy. El voto en general es más coservador. El voto no es un grito".

Cuando a partir de esa declaración, el panelista Ceferino Reato le preguntó a Jorge Lanata si entonces ve más posible el triunfo de Larreta que el de Bullrich, el periodista contestó: "Sí, aunque a veces hoy las encuestas dicen lo contrario. Lo veo mejor a Larreta que a Bullrich".

Finalmente, cuando Mariana Fabbiani quiso saber quién será el precandidato presidencial más votado en las PASO, Jorge Lanata sorprendió al argumentar: "Daba la sensación de que Milei iba a ser el más votado, hasta que Milei empezó a bajar. Como Juntos por el Cambio están divididos, lo más lógico sería que Massa fuera el más votado. Hay que ver".

En tanto que sobre los resultados en la contienda final de las elecciones presidenciales, Lanata anticipó que habrá un ballotage entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.