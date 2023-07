Fernán Mirás confesó cómo es trabajar con La China Suárez

En una charla con Socios del Espectáculo, el actor Fernán Mirás hizo un repaso de su extensa trayectoria, habló de su más que destacado papel en Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) y contó cómo es trabajar con La China Suárez.



El actor interpretó una enorme variedad de personajes durante toda su carrera, pero hay uno que resignificó su vida y su camino como actor: su papel de Samuel Trauman, en la exitosa ficción ATAV.



Allí, Fernán Mirás compartió elenco con La China Suárez, una de las mujeres del momento, ya sea por su reconversión artística o por sus escándalos, en su mayoría amorosos. Por estas cuestiones, resulta muy interesante conocer cómo es ella en los distintos ámbitos, en este caso, el laboral.



En un momento, comenzaron a pasar en pantalla imágenes y escenas de la temporada de ATAV (año 2019) en el que el actor de 54 años y La China Suárez fueron protagonistas. No sólo hubo risas en el piso, sino también buenos recuerdos.



“Me moría de risa con Euge, porque a La China yo la conocía cuando empezamos y nos divertimos mucho. Además, había una propuesta de dirección de que algunas cosas me decían que no las hiciera en los ensayos para sorprenderla después”, contó Fernán Miras en Socios del Espectáculo.

Fernán Mirás y La China Suárez en ATAV. Foto: captura de TV.



Asimismo, Fernán Mirás explicó cómo hizo para construir su personaje de Samuel Trauman, para el cual se dedicó a estudiar de manera minuciosa el comportamiento de los psicópatas. El resultado terminó siendo muy valorado y destacado.



“Entonces, yo revoleaba cosas o gritaba y todo eso lo dejábamos. Además, habíamos decidido que Trauman era muy gracioso y yo había leído algo sobre los psicópatas como el personaje y eso estaba en los libros”, comentó.