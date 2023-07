El insólito pedido que Benjamín Amadeo le hizo a Cris Morena

En su visita a Noche al Dente, el programa de América TV que conduce Fernando Dente, Benjamín Amadeo sorprendió a propios y extraños con un insólito pedido para talentosa productora Cris Morena, creadora de grandes éxitos.



En un momento de la charla, el conductor puso sobre la mesa un tema que hasta ahora era desconocido. “La habías enfrentado bastante a Cris, porque cuando te eligió para Casi Ángeles le dijiste: ‘Mirá, flaca, voy a aceptar ese trabajo, pero yo no bailo’”, contó.



“Puedo decir que Cris es una productora y una mujer de palabra”, empezó respondiendo Benjamín Amadeo. “Cuando me contrató para Casi Ángeles, me dijo: ‘Yo quiero que estés en el programa para este personaje’. Le dije: ‘¿Te puedo pedir un favor?’. Me miró cómo: ‘¿Qué? Ya está’”, agregó el actor.



Luego, Benjamín Amadeo se explayó aún más en cuanto a cómo fue aquel pedido a Cris Morena y cuál fue la conversación, que hasta el día de hoy recuerda muy bien y por el cual se muestra todavía agradecido.



“Digo: ‘No, yo no quiero bailar’. Me dice: ‘¿Cómo? Estás entrando a Casi Ángeles. No es Les Luthiers. Acá se baila’. Le digo: ‘Es que vengo de un programa donde bailé. Bailo re mal. Y me sentía re expuesto. Por favor, no quiero bailar’. Me miró fijo y yo dije: ‘Ahora es donde me rajan’. Y me dijo: ‘No vas a bailar nunca en toda la tira’”, recordó el actor.

Benjamín Amadeo y Cris Morena.



“Pensé que iba a decir: ‘Nunca en toda tu vida’”, acotó Fernando Dente sobre cómo remató la anécdota Benjamín Amadeo, quien logró construir una excelente carrera artística a partir de haber trabajado en Casi Ángeles, con Cris Morena.



“Estuvo bueno porque a ella se le metió y fue muy contundente. Y no bailé en los dos años. Hicimos dos años de teatro y no bailé”, concluyó el actor, quien reveló una curiosidad que, seguramente, pocos advirtieron durante el tiempo que duró la ficción y luego la obra teatral.