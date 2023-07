El polémico gesto de Indiana Cubero sobre el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Cada día que pasa escala aún más la polémica entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, y ahora surgió un nuevo punto de conflicto: un gesto de la joven haría presuponer que no asistirá al casamiento de su madre.



A fin de año, Nicole Neumann se casará con el piloto Manu Urcera, evento al que podría ausentarse Indiana Cubero, profundamente enemistada con su madre, al punto de haberla denunciado en la Justicia.



En Intrusos, Maite Peñoñori reveló los detalles de la interna familiar y contó que la joven podría no estar presente en la ceremonia que se llevará a cabo en San Martín de Los Andes, Neuquén.

Indiana y Nicole Neumann siguen enfrentadas.



“No se probó la ropa y la verdad es que a mí me cuentan que todavía está negada a ir al casamiento”, contó la panelista de Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en la pantalla de América.



Asimismo, Marcela Tauro habló que, incluso, la fiesta podría hasta cancelarse. “Ojo con el casamiento de Nicole. Yo digo que es complicado el tema y que intentan minimizarlo. No te digo que se suspende, pero es difícil”, comentó.



No son días fáciles para Nicole Neumann a raíz del conflicto con su hija Indiana Cubero, que nadie imaginó jamás que llevaría la crisis familiar hasta la Justicia, con una grave denuncia por hostigamiento.

El conflicto con Indiana Cubero podría poner en peligro el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera.



En ese contexto, la modelo y conductora compartió una fuerte reflexión que muchos aseguran estaría dirigida a Fabián Cubero, el padre de Indiana, y Micaela Vicionte, la actual pareja del ex futbolista.



“Si alguien nos trata mal, recordemos que hay algo mal con ellos. No con nosotros. Las personas ‘normales’ no andan por ahí destruyendo a otra persona”, dice la imagen que compartió Nicole Neumann y en sus redes sociales.