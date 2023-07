Alberto Cormillot salió de la clínica en silla de ruedas: su relato

Alberto Cormillot sufrió una complicación en su salud y fue internado el viernes, lo cual generó mucha preocupación entre los fanáticos del reconocido doctor. Según indicó el profesional, el problema no revestía gran complejidad, sino que trataba de un fuerte dolor de espalda que lo obligó a encarar una serie de estudios rutinarios para descartar posibilidades entre una lesión muscular o cálculos renales.

Este domingo, recuperado de su dolencia, el nutricionista habló de su salud y agradeció tanto al equipo de médicos que se encargaron de su tratamiento como a sus fanáticos, que le enviaron mensajes de cariño y preocupación. A través de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con aproximadamente 400 mil seguidores, Cormillot compartió un largo descargo, junto con una serie de fotografías de estos días en las instalaciones de salud.

“A raíz de un dolor tan fuerte como poco claro, esta semana estuve internado en tres sanatorios distintos”, contó la cara reconocida de Cuestión de Peso y detalló que el primer día estuvo en el CEMIC, Fundación Hermenegilda Pombo de Rodríguez, donde descartaron daños en el aparato urinario y parte baja del abdomen. Después, tuvo su paso por ICBA Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, para detectar algún posible problema cardíaco.

Finalmente, Cormillot llegó el FLENI, sanatorio en donde estuvo más tiempo y en el cual tomó varias fotografías. El nutricionista agradeció al Director Médico de la institución y a todo el equipo de profesionales que lo trataron. Además, no se olvidó de las enfermeras, mucamas, camilleros, camareras, médicos de guardia y técnicos. “Como muestra mínima de lo que siento y mi agradecimiento, comparto algunas imágenes; aunque lamentablemente no tengo de todas las personas que me acompañaron. Toda gente muy especial”, escribió.

Cormillot incluso se tomó un momento para destacar a una de las mucamas que lo atendió durante su estadía en el establecimiento médico y aseguró: “Azucena Gómez tiene todas las habilidades blandas, entre ellas una gran inteligencia emocional. Tanto es así que sus comentarios y acompañamiento fueron muy importantes, por eso le agradezco especialmente.

“Hasta donde pude apreciar, los profesionales que forman parte del FLENI se destacan por lograr que la transdisciplina trascienda sus espacios. Por último, gracias a todas las personas que se preocuparon o estuvieron en contacto conmigo para actualizarme o brindarme algún tipo de apoyo. Todo mi cariño y abrazos fuertísimos”, completó su descargo.

Para cerrar, Cormillot también se dirigió a todas las personas que mostraron su preocupación, aliento y apoyo frente a la dura situación del fin de semana: “Muchas gracias por los mensajes de cariño y pronta recuperación! Estoy en casa, muy bien acompañado. Los leo ¡Gracias!”.

Si bien todos los usuarios se mostraron contentos al ver que Cormillot se encontraba recuperado de su dolencia y no enfrenta mayores complicaciones, gran parte de las personas que comentaron la publicación resaltaron la desigualdad a la hora de acceder a la salud, especialmente cuando se trata de adultos mayores. “Cuando tenés plata te atienden como rey, me alegro por él pero estaría buena la igualdad”, respondió un usuario.