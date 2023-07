A qué súper famosa le rompió el corazón Nicolás Vázquez

Si hay una de las parejas que más firme, consolidada y feliz se muestra en el mundo del espectáculo, esa es la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Sin embargo, esa historia no fue fácil, sino que dejó corazones rotos atrás.



Los actores llevan una relación de más de 15 años y cada día se muestran más enamorados. La fuerza de ese amor también se sostiene desde el apoyo incondicional en los peores momentos, como fue en el fallecimiento del hermano de Nico Vázquez.



No obstante, ese noviazgo no nació sin polémicas, dado que hasta el día de hoy siguen retumbando rumores. Esos rumores refieren a cuándo comenzaron su relación Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi están juntos hace más de 15 años.



Sucede que, como muchas veces pasada, la historia de amor surgió cuando el actor no sólo que estaba en otra relación, sino que estaba casado con otra actriz. Se trata de Mercedes Funes, quien fuera la mujer que quedó con el corazón roto en aquel momento.



Aquella relación entre Nicolás Vázquez y Mercedes Funes nació, como tantas otras entre los actores, trabajando. Fue en Calientes, la tira que salió al aire en al año 2000. Allí, eran pareja en la ficción y luego lo terminarían siendo también en la realidad.



“Una noche le dije que quería estar con ella y con nadie más”, contó Nicolás Vázquez cuando anunciaron su noviazgo, que luego avanzaría, contra todos los pronósticos, hasta llegar al casamiento.

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes estuvieron casados.



No obstante, luego de varios años de relación, comenzaron los rumores que vinculaban a Nicolás Vázquez con otras mujeres. Primero fue Emilia Attias, su pareja en la ficción “Casi Ángeles”. Luego, apareció Gimena Accardi, la actriz por la que dejó a Mercedes Funes.



“Nicolás y yo no tenemos ningún vínculo en este momento, pero tenemos cariño por lo que vivimos. Incluso, por las cosas que no fueron buenas o las que hubiéramos preferido de otro modo. Uno tiene que seguir y seguir”, expresó en su momento Mercedes Funes.