La emoción de Isabel Macedo al "mudarse" de Salta a Montevideo: "No estoy llorando..."

Desde que empezó su relación con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo dejó de lado su carrera como actriz para acompañar a su pareja. Luego, con la llegada de sus hijas, Belita y Julia, el deseo de retomar la actuación se fue postergando. Pero ya no más, porque la morocha decidió priorizarse y armó una gran movida para volver al ruedo que implicó una mudanza de Salta a Uruguay.

Es que Isabel Macedo fue convocada por Cris Morena para rodar Margarita, la continuación de Floricienta, una producción que se llevará a cabo en Montevideo, del otro lado del Río de la Plata. Entusiasmadísima con la propuesta, Isabel aceptó y se cruzó al país oriental con su marido y sus dos hijas, con quienes encarará esta nueva aventura.

Isabel Macedo y su familia en la Rambla de Montevideo. Instagram Isabel Macedo.

Como el rodaje se extenderá por seis meses, la familia decidió instalarse durante todo ese tiempo, cambiando así su dinámica. Muy emocionada por volver a trabajar en lo que la apasiona y acompañada de sus seres queridos, Macedo compartió publicaciones desde el minuto uno.

“Estamos por comenzar una nueva aventura. No te suelto, no me sueltes. Vamo arriba”, escribió hace unos días la ex novia de Facundo Arana, mientras organizaba la gran mudanza. “Siempre juntos. ¡Vamo arriba!”, le respondió su marido, con un amoroso corazón rojo.

La emoción de la actriz junto a su hija Julia, en Montevideo. Instagram Isabel Macedo.

Y en las últimas horas, la actriz compartió las primeras improntas del viaje y su llegada al país vecino, donde todos quedaron fascinados con la Rambla de Montevideo, que ella definió como “todo lo que está bien”. “Empezamos a escribir la historia del otro lado del río”, expresó la súper villana de Floricienta, junto a sus hijas.

La vuelta de Isabel Macedo al ruedo laboral

“No estoy llorando, se me metió ´volver a trabajar y llevarme a toda mi familia conmigo´en el ojo”, compartió en otra de sus publicaciones desde "uno de los lugares más lindos del mundo", donde se quedará junto a los suyos durante medio año, una cuenta pendiente que, al fin, podrá saldar.

En la nueva ficción de Cris Morena Isabel Macedo compartirá elenco con Mery del Cerro, que también llegó hace unos días a Uruguay con su familia, su marido Meme Bouquet y sus dos hijas, Mila y Cala.