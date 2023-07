Cómo sorprendió J Rei a María Becerra en la primera cita

Una de las parejas del momento, sin duda, es la de María Becerra y J Rei, donde artistas que no sólo están pasando una gran actualidad como cantantes sino también entre ellos, como pareja, mostrándose cada día más enamorados.



Justamente, sobre su amor con la cantante, J Rei habló en una entrevista con Luzu TV, en donde contó que la relación arrancón por redes sociales y que los sentimientos no tardaron demasiado en manifestarse.



“El primer día que hablamos ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción, Tu Turrito. Entonces le respondí: ‘Bien ahí. Gracias’. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. ‘Mal. ¿Querés que te cuente?’, me dijo”, recordó el joven cantante de 23 años.

“Me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa”, agregó J Rei sobre aquel primer día de charlas en Instagram.



Asimismo, reveló cómo fue la primera cita y con qué la sorprendió a María Becerra. “La fui a buscar a las 1.30 de la mañana a Capital porque yo vivo en Zona Oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta de que me habían cortado el wifi y el servicio de televisión que es el mismo”, detalló.



“Así que dije: ‘Bueno, pongo unos temitas con el parlante inalámbrico’. Lo fui a buscar y me di cuenta de que había quedado en el bolso que llevo a las giras sin batería. Así que tuve que remarla un montón. Y como si fuera poco, yo vivo en un barrio privado en el que los locales cercanos los lunes no abren, así que no había nada para comer”, añadió J Rei.

En ese sentido, contó cuál fue el gesto detallista que tuvo y que terminó siendo clave para conquistarla. “L dije que le cocinaba algo, porque yo siempre en casa tengo patys, Nuggets, fideos, pero quería hacerle algo más elaborado. Quería hacerle una boloñesa al menos, pero después me acordé que ella no come carne. Entonces me puse a pensar y le dije: ‘Te hago pizza’. Y me puse a las 3 de la mañana a masar una pizza con ella hablándome al lado de la vida”, recordó J Rei sobre esa primera cita con María Becerra.



“Al rato nos pusimos a tocar el piano. Cantamos un montón de canciones y a las 6 de la mañana la llevé a su casa. En ese viaje yo sentía que ya había conectado un montón y me salió decirle: ‘Te quiero’”, concluyó el cantante.