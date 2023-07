Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron: los motivos

La periodista Paula Varela lanzó una verdadera bomba este miércoles en sus redes sociales. Según informó la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían separados.

"ÚLTIMO MOMENTO Tini y De Paul separados", expresó en su cuenta de Twitter. Luego, agregó: "Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo Esto es Información".

Luego, al aire de su programa ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad) contó detalles de los motivos de esta difícil decisión que habría tomado la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"No es que haya falta de amor. En algún punto los proyectos que tienen, él que es padre y está en otra etapa de la vida y ella que tiene muchas cosas por delante y cuestiones de salud que ya ha contado, fueron cosas que los fueron distanciando. Están eligiendo caminos", comenzó expresando.

Sin embargo, Varela remarcó que no está alejada la posibilidad de una reconciliación. "Capaz que se reacomoda la cosa, pero hoy están separados. Esto no tiene que ver con likes de las redes o se siguen o no. Esto es confirmación desde el seno íntimo de uno de los dos protagonistas".