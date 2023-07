Ángel de Brito volvió a criticar con dureza a Jorge Lanata: "Me parece inmundo..."

Luego de la polémica generada por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata volvió a defenderse. En esta oportunidad lo hizo en DDM (América TV), donde enfrentó las críticas de los colegas periodistas.

Durante la entrevista con Mariana Fabbiani, Lanta volvió a explicar por qué tomó la decisión de dar a conocer el supuesto diagnóstico de leucemia que padecería la conductora de MasterChef Argentina (Telefe). "Lo hice porque soy periodista", aseguró Lanata.

Luego, el periodista apuntó a todos aquellos que lo cuestionaron, sobre todo a Ángel de Brito. "Ángel, por ejemplo, llevó a una chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos discutiendo un ahora de eso, si era un límite que no había que pasar. Y él en Twitter ahora me puso inmundo. Ángel, no jodas. Es demasiado. Me parece injusto", sostuvo.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, Ángel recogió el guante en la edición de este miércoles en LAM (América Tv). "No lo llamé ese día (el viernes) para que salga en el programa porque me parecía que decir el problema de salud que tiene una persona no creo que esté bien", comenzó diciendo el conductor.

"No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir", continuó.

Además, Ángel aclaró lo que opinó sobre el periodista en sus redes sociales: "No dije: 'Lanata es inmundo'. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?'".

"Es una opinión. Tampoco me va a cambiar lo que pienso de Jorge, ni al revés. Seguramente, vamos a tener una charla en privado y le voy a preguntar: ¿para qué? ¿para qué contar algo antes que todos?", cerró.