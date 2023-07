Nacha Guevara cruzó a Lali y reveló una mala actitud que tuvo con ella

Se sabe: Nacha Guevara es una mujer aguerrida que no se calla nada. Tampoco, si se trata de mandar al frente a una colega como Lali Espósito, una de las figuras del medio más queridas y exitosas, que suele mostrarse muy respetuosa y amorosa con todo el mundo.

Sin embargo, según contó Nacha Guevara en su paso por Noche al Dente, las actitudes de Lali para con ella no fueron de las mejores. Porque, al parecer, la intérprete de Disciplina le habría hecho un desplante imperdonable: literalmente, le “clavó el visto”.

Sí: Lali Espósito, que hizo un feat con la capocómica Moria Casán, aparentemente no tiene interés en trabajar con la leyenda viviente de la canción argentina que es Nacha Guevara. Y así lo contó la reconocida artista en el programa de América TV.

Todo empezó cuando Fer Dente quiso saber si había artistas de las nuevas generaciones que la sorprendieran para bien. Entonces, Nacha señaló que varias de las voces femeninas le gustaban mucho, mientras que en cuanto a los chicos de la escena, sólo destacó a Wos.

Nacha Guevara se puso filosa con las actitudes de las artistas jóvenes y apuntó a Lali Espósito. Captura TV.

“Hay algunas mujeres interesantes en la canción. De Nicki Nicole hay cositas que me gustan. Ensayé una canción de ella, Plegarias”, contó Guevara, y se puso picante al dar a entender que a las chicas no les va colaborar con ella. “Estas personas están muy ocupadas…”, lanzó, con sorna.

Ahí fue cuando Nacha apuntó, precisa, y disparó su dardo: “También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al carajo, y nunca contestó, por ejemplo…”. Para seguirla, Fer Dente sumó su reclamo, ya que hasta el momento Lali no pasó por su late night show y Nacha remató, muy filosa: “¡Están muy subidos al caballo, chicos! Después se deprimen…”.

Lali en las calles de Madrid, en medio de su gira europea. Instagram Lali Espósito.

El cruce de Nacha Guevara con Susana Giménez

Cabe destacar que Nacha también tuvo sus cruces con colegas de su generación, como Susana Giménez, a quien criticó en el programa de Marcelo Polino. “No me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces, ahí no me gusta”, indicó.

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente y puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón; que haga lo que quiera”, añadió, dura.

A lo que Susana, indignada, no se quedó callada y le contestó: “Cada vez que necesita me nombra. Es así. Cada vez que necesita cámara, habla de mí. Y ahora, ¿qué le agarró a esta?”.