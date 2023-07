Maxi de Gran Hermano reveló cómo fue la pelea con Juliana, su ex novia

La primera pareja en formarse en la casa de Gran Hermano en su última y más reciente edición fue la de Maximiliano Guidici y Juliana Díaz, quienes no tardaron ni una semana en acercarse y en construir un romance en el reality.



Ahora, pasados unos meses de haber sido de la casa más famosa del país, el cordobés y la morocha se separaron. Si bien la decisión parece irreversible, ambos se expresaron con mucho amor y respeto mutuo en las redes sociales.



En un móvil con Mañanísima, Maximiliano Guidici se sinceró y contó todo sobre su separación con Juliana Díaz. “¿Estás en tu departamento, se fue Juliana o te fuiste vos?”, le preguntó la panelista Estefanía Berardi.

Maximiliano Guidici y Juliana Díaz, de Gran Hermano. Foto: @max_pela.



“Me quedé yo en el departamento, que encima está alejado y se escucha con eco. No me había dado cuenta de que había tantas cosas hasta que se fue Juli”, contó el joven cordobés, quien adentro de la casa de Gran Hermano se ganó un auto 0 KM.



“El lunes se fue. Un par de días antes de que se fuera lo teníamos hablado y nos quedamos porque terminamos de la mejor manera. La ayudé a mudarse. Se llevó todo”, agregó Maximiliano Guidici.



Asimismo, el cordobés ex Gran Hermano explicó los motivos que llevaron a la pareja a tomar la decisión de separarse, algo inesperado por lo bien que se los veía tanto en su estadía dentro de la casa como una vez que se reencontraron afuera.

“La vida no es una ciencia exacta. Hay un montón de cosas que venimos analizando hace un tiempo. Si bien tenemos un montón de cosas increíbles que no viví nunca con nadie, también nos es difícil entendernos, que requieren que nos enfoquemos en la pareja al 100%”, explicó Maximiliano Guidici.



“En este momento necesitábamos esto. No podíamos desaparecer de un montón de cosas que necesitábamos estar ahí. Nos estábamos tirando para abajo. Yo un día me levantaba preocupado por cosas que no salen del trabajo y la bajoneaba a ella. Y viceversa”, agregó el cordobés.