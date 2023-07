Marcelo Tinelli se quebró al hablar sobre Wanda Nara y Jorge Rial lo atendió con un duro argumento

Durante una visita a Intrusos (América), Marcelo Tinelli empatizó con el difícil momento que atraviesa Wanda Nara, y se quebró al recordar una historia familiar. Tras el emotivo momento, Jorge Rial atendió desde las redes sociales al líder de ShowMatch con un duro argumento.

En medio de la polémica por el presunto diagnóstico de Wanda Nara que reveló Jorge Lanata, Marcelo Tinelli evocó el triste momento que le tocó vivir cuando un diario publicó información sensible sobre su madre. "Mi mamá se enteró antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada, que es la esquizofrenia, a través de una tapa. Yo hice juicio en ese momento, porque sentí que con la enfermedad no se tiene que joder, hay un limite ahí. Yo lo escuchaba a Jorge (Lanata) ayer y no estoy de acuerdo. Cuando él dice que empatizás más con la persona que tiene eso, atrás de eso, no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda. ¿Y si los chicos no sabían? Qué fuerte que con la enfermedad no se pueda tener un límite", expresó al borde de las lágrimas el popular conductor.

Por su parte, Jorge Rial retrucó a Marcelo Tinelli al señalarle que desde canal América no tuvieron la misma empatía con su salud que la que demuestran tener con Wanda Nara.

Desde su cuenta de Twitter, Rial disparó contra Tinelli argumentando: "Pero @cuervotinelli, como gerente de programación, dejó que se hablara de mi problema de salud sin ningún límite y se aprovecharon de una chica con problemas emocionales. Doble moral y doble discurso".

El filoso comentario de Jorge Rial sobre la empatía de Marcelo Tinelli con Wanda Nara. Foto: Twitter @rialjorge.

Por otro lado, en un móvil con LAM (América), Jorge Rial apoyó a Jorge Lanata en medio del revuelo generado luego de que el periodista haya revelado el presunto diagnóstico de Wanda Nara. "Lanata es periodista y tiene que informar. Y además, en el fondo, tiene razón. Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mie... mí desde la voz de mi hija. Y se metieron en la intimidad: ¿Más intimidad que eso quieren, muchachos? Y nadie dijo: 'Che, nos estamos yendo a la mie...'", agumentó el líder de Argenzuela (Radio 10).

Además, Jorge Rial recriminó: "Cuando yo tuve lo que tuve, hubo periodistas diciendo que yo me había dado un saque o que había tomado viagra. ¡Dijeron de todo! Lanata informó, muchachos. ¿Informó mal? Aparentemente, no. Entonces no hay nada que decir. Cuando dicen 'Ay, la familia de ella ... ¿Y la mía, alguien pensó en la mía? Especularon, dijeron cosas... Entonces, Lanata informó: es periodista".

Finalmente, Jorge Rial subrayó sobre la actitud de Jorge Lanata con Wanda Nara: "Si Lanata dio mal la información, le caemos encima. Lo otro, tal vez, yo hubiese esperado, porque tiene hijos y no sé si lo sabían; me parece bien que se los comunique ella. Pero yo me acuerdo de las cosas que dijeron acá cuando yo estaba en terapia intensiva. Hubo gente que hasta dijo 'No le creo'. Es jodido eso".