La reacción de la hija de Jorge Lanata tras ser amenazada por los dichos del periodista sobre la salud de Wanda Nara

Desde el viernes pasado, Jorge Lanata quedó en el ojo de la tormenta tras comentar al aire detalles sobre el presunto y grave cuadro de salud de Wanda Nara. En medio de las fuertes críticas contra el conductor, su hija denunció desde las redes sociales que ha sido reiteradamente amenazada y reaccionó contra aquellos que la culpan por los dichos de su padre.

A través de sus historias de Instagram, Lola Lanata le contó a sus seguidores que ha recibido todo tipo de comentarios intimidatorios por la revelación de Jorge Lanata sobre el presunto diagnóstico de Wanda Nara.

"Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite. Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso. Yo no fui la que dio la noticia", comenzó la hija de Jorge Lanata sobre la polémica que desataron los dichos del periodista sobre la salud de Wanda Nara.

El descargo de Lola Lanata tras las amenenazas que recibió por los dichos de su padre sobre Wanda Nara. Foto: Instagram @lolitalanata.

Finalmente, Lola Lanata remarcó: "Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes. Les pido que por favor si tienen algo para decir o de que quejarse, no me escriban a mi, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".

Por su parte, Jorge Lanata lejos de retractarse sobre lo que comentó sobre la situación de Wanda Nara, preguntó desde PPT (El Trece) sobre qué daño hace que él haya dado la noticia, y remarcó que hablar sobre una enfermedad produce empatía hacia quien la padece.