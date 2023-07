Confirman las figuras de canal América contra quienes Jorge Rial va a juicio por considerar que explotaron a Morena

Este lunes en LAM (América) confirmaron los nombres de las figuras de canal América contra quienes Jorge Rial va a juicio por considerar que usaron a su hija Morena.

Al hablar sobre el conflicto en cuestión, Ángel de Brito anticipó: "Rial va a juicio con Ventura y Mazzocco porque la mediación que tuvieron no llegó a buen puerto". Además, desde un móvil para dicho programa, Jorge Rial no solamente no solamente disparó contra los demandados, sino también contra los programas que le dieron cámara a su hija para que hable mal de él.

Al referirse a las figuras de canal América con quienes está en litigio, Rial remarcó: "Durante 10 días a mi hija la explotaron para que hablara de mí, y ahora cuando mi hija tiene un problema, la matan. No les sirve más. Me jode eso. Esas dos personas que usaron a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la Justicia".

Luego, Jorge Rial detalló sobre la fallida mediación con el periodista y la conductora de canal América: "El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente... estoy hablando de Ventura y Mazzocco. Me senté con el abogado del canal y de Jotax y los otros no aparecieron. Lo que me tenés que decir, decímelo en la Justicia".

Además, luego de que Morena Rial haya quedado involucrada en el robo en los camarines de LAM, el periodista se sinceró: "Me duele ver a mi hija hablando de mí y después en estos últimos días con estos quilombos, yo no la eduqué para esto. Me da vergüenza esto, pero qué voy a hacer. Me siento mal, no la quiero a mi hija ahí. Nunca saldría a atacar a mi hija, la amo".

Finalmente, Jorge Rial dejó en claro que su hija puede decir lo que quiera, aunque subrayó: "Me dolió más que nada la explotación para exponerla. Hoy lo único que me interesa es ver a mi nieto, es lo único que extraño".