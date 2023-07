El increíble video de Tusam hipnotizando en vivo en Pasaplatos

Una vez más Tusam hizo de las suyas en la televisión y en esta ocasión hipnotizó al chef Roberto Ottini en el programa Pasaplatos. El mentalista logró acostar sobre dos apoyos al chef mientras Carina Zampini, la conductora del programa de El Trece, se subió sobre el estómago de Ottini.

"Es ahora o nunca. Tengo todo apalabrado con la producción porque tengo todo lo que se necesita para que te puedan hipnotizar", le dijo Carina Zampini a Roberto Ottini mientras Tusam ingresaba al estudio.

"No lo sé", respondió Ottini accediendo y sacándose las cosas de los bolsillos.

"En la hipnosis no se duerme, no se pierde la consciencia. Todos tenemos más fuerzas de la que creemos y somos capaces de hacer cosas que parecen imposibles, posibles", dijo Tusam antes de marcarle indicaciones a Roberto Ottini.

"Si no sale no es que no sos hipnotizable. El puede fallar nace de ahí", explicó Tusam mientras invitaba al chef a respirar por la nariz y exalar por la boca.

Poco a poco el chef, ante la atenta mirada de otros participantes de Pasaplatos y la conductora Carina Zampini, empezaba a entrar "en transe" y su cuerpo a "hacerse más fuerte" con las indicaciones de Tusam.

Carina Zampini es la conductora de Pasaplatos.

Tras finalizar el episodio todos aplaudieron a Ottini y a Tusam. "Estoy bien, qué momento, qué extraño", fueron las primeras palabras del chef que no creía que Zampini se haya subido a él.