Dalma Maradona renunció a radio Metro: los escandalosos motivos

Dalma Maradona sorprendió a todos sus seguidores al confirmar en sus redes sociales su renuncia a Un día perfecto, el programa que se emite por radio Metro, luego de tres años formando parte del equipo.

"La foto no tiene nada que ver con el texto", comenzó expresando la hija de Diego Maradona junto a una foto donde se la ve al aire frente a un micrófono.

"La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas a los oyentes por no haberlo podido comunicar antes, claramente no fue una decisión mía, pero bueno", agregó la actriz.

Luego, explicó el contexto de su salida de la radio: "Solo para que entiendan un poco, ya después de mi segundo embarazo las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rosando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo (ellos saben que fue solo por eso) y las charlas con Jime y Caye (Cayetano), me quedé un poco más".

Por su parte, evitó mayores detalles de los motivos de su decisión: "Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí eran otros. Nada más que decir. Sacando la parte fea, quiero agradecerles de todo corazón el cariño, por reírse conmigo, por mandarme tantos mensajes y por haber visto alguna serie o peli que les recomendé. Los llevo en mi corazón".

Para finalizar, agradeció a sus compañeros de programa: "Gracias por aprendizaje enorme! En resumen Cayetano me llamo para hacer radio en el peor momento de mi vida después de lo de mi papá. La interacción con los oyentes que me recibieron con tanto amor, Jime tan genia como productora y ayudando para que el contenido siempre sea el mejor y Juli, que me dio el

permiso para hacer esa dupla artística que en algún momento volverá. Gracias a todos por dejarme jugar! Gracias por enseñarme a hacer radio. Los quiero mucho".