Cuánto cobra el Gigoló para hacer presencia en los cumpleaños

En los últimos días se viralizó en TikTok el festejo de cumpleaños de un joven que, junto a sus amigos, tuvieron la llamativa idea de contratar al Gigoló, quien se hiciera conocido hace unos años por estafar mujeres.



Su verdadero nombre es Javier Bazterrica y supo tener su momento de fama o, más bien, de exposición, cuando tuvo apariciones en televisión. Sin embargo, las denuncias de varias mujeres que aseguran que las estafó hizo que cayera sobre él un repudio y una condena social.



Alejado de los medios, hacía bastante tiempo que no se sabía del Gigoló. Sin embargo, ahora, un grupo de jóvenes tuvo la original idea de contratarlo para un festejo de cumpleaños. En diálogo con Teleshow, Valentín Monza, el cumpleañero, contó cómo surgió el plan.



“Se nos ocurrió escribirle un día con unos amigos, le hablamos y contestó al toque con la mejor. Le pagamos 100 dólares la hora y vino tres. Hicimos una vaquita con los pibes”, comentó el joven oriundo de Pilar. “En esas 3 horas hizo de dj un rato, bailamos con el Gigo también. Tomamos champagne all the night y a lo último hicimos una tanda de penales. Antes había ido Enzo Fernández y lo vimos cuando se estaba yendo”, agregó el cumpleañero.



Luego, ante la pregunta acerca de si todo salió como lo esperaba, el joven aseguró que había quedado muy conforme con la participación del Gigoló. “Valió la pena totalmente. La subió toda el Gigo”, sostuvo.



Hace un tiempo, Teleshow había hablado con Javier Bazterrica, mejor conocido como El Gigoló, sobre su actualidad, luego de haber desaparecido de los medios producto del fuerte repudio por las estafas a mujeres, como fuera el caso de Adriana Mendoza, la hermana de Flavio Mendoza.

El Gigoló fue contratado para un festejo de cumpleaños y el video se volvió viral.



“Soy DJ. Estoy tocando en los mejores lugares. Hace poco exploté un boliche en Palermo. La gente no podía creer que iba a tocar de esa manera. Toqué en el Four Seasons, en el Hilton, en fiestas privadas de famosos y puse mi segundo bar. Tengo locales de ropa”, contó.



“Estoy bien, lejos de los medios, pero no tanto. Toco música electrónica, un poco de cachengue y lo que la gente pida”, explicó El Gigoló Javier Bazterrica, quien volvió a aparecer en las redes sociales esta semana de una manera inesperada.