Ángel de Brito se comunicó con Wanda Nara y dio detalles de su salud

Ángel de Brito abordó este lunes en LAM (América) el tema de la salud de Wanda Nara. El periodista contó que se comunicó con la mediática el fin de semana para saber detalles de cómo fueron los hechos.

"Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Solo sabían que se había internado, que se había hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora", comenzó expresando el periodista.

Wanda Nara.

"Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico", agregó Ángel.

Luego, recordó que en el after de los premios Martín Fierro 2023 la conductora le había contado que se iba a ir de vacaciones a Europa con su familia. "Antes de viajar se fue a hacer los estudios de rutina. Cuando se hace los estudios encuentran que los valores no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera", agregó.

"El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control", afirmó de Brito.