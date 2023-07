Qué puso en su WhatsApp Aníbal Lotocki tras la inhabilitación

Hace unos días, Aníbal Lotocki, el cirujano que operó a Silvina Luna y que le provocó los series problemas de salud que hoy acarrea, fue inhabilitado por la Justicia para ejercer la medicina, algo que muchos estaban reclamando desde hace tiempo.



Sucede que la figura del médico volvió a situarse en el centro de la escena con las severas complicaciones de salud que hoy enfrenta la modelo y vedette. A raíz de esto, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación decidió inhabilitarlo hasta que se confirme o no su condena a 4 años de prisión por las graves lesiones ocasionadas a Silvina Luna y otras famosas.



En ese contexto, y en medio de las últimas informaciones, en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Pampito reveló un preocupante dato sobre Aníbal Lotocki y su WhatsApp.

Aníbal Lotocki generó preocupación por un mensaje en WhatsApp.



“Te podés fijar vos que tenés en WhatsApp el teléfono del consultorio a ver si aparece cerrado, porque en las redes sociales, por primera vez, no subieron historias. No hay nada”, dijo Estefanía Berardi.



Allí, su compañero, Pampito, dio un dato alarmante. “En el WhatsApp de Aníbal Lotocki dice que hoy está cerrado, pero aparece que lunes y jueves sólo atiende con citas”, reveló el panelista del programa.

Un polémico mensaje de Aníbal Lotocki generó preocupación.



“¿Pero no dictaron esto ayer? Yo si soy la mujer de él, lo primero que hago es retocar el mensaje. Alguien debe manejar sus redes”, comentó Carmen Barbieri, no pudiendo creer que siguiera ese mensaje vigente de Aníbal Lotocki, hoy señalado mientras Silvina Luna intenta recuperarse.



“Mujeres, hombres, no vayan a Lotocki a atenderse hasta que se demuestre lo contrario. Cuidado porque es capaz de todo”, dijo después Carmen Barbieri, con total firmeza y expresando su preocupación.