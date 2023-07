Melina Lezcano reveló la extraña forma que tenía una hermana

En la reciente emisión del programa Estamos en una, Melina Lezcano confesó una historia que conmovió a todos, luego explicar que encontró y conoció a su hermana por televisión. La emotiva situación sorprendió a propios y ajenos, sobre todo por el trasfondo de vida que tiene la artista.

Melina Lezcano fue parte del popular grupo musical Agapornis por más de diez años, una banda que surgió entre amigos que querían pasar el rato haciendo covers y luego se terminó convirtiendo en un fenómeno popular.

La historia de la cantante y su hermana desconocida comenzó un día que ella hacía zapping en la TV y vio a una joven que cantaba. El programa en el que la vio fue Soñando por cantar, show que se emitió por eltrece entre 2012 y 2013.

Al notar su apellido que era igual al de ella, le consultó a su madre si de casualidad su papá había abandonado a una hija antes de abandonarlas a ella, a lo que su madre respondió que sí. Años después, Melina Lezcano y su hermana se contactaron por Twitter y resultó ser que eran hijas del mismo padre, aquel que las abandonó.

“Me acordé de algo muy random que me pasó, que lo quiero compartir con ustedes, que nunca lo compartí en mi vida con nadie, y que habiéndome pasado esto se me abrieron un montón de portales”, comenzó explicando la joven en diálogo con sus compañeros de programa.

“¿Se acuerdan del programa Soñando por cantar? Estaba viendo la tele y de repente se sube a cantar una chica que se llamaba Clooly Lezcano. ¡Dije qué loco tiene mi apellido, y canta, como yo!”, siguió detallando.

Luego agregó: “Se pone a charlar con el jurado y le preguntan ‘¿por qué estás acá?’, y dijo ‘no, porque me quería demostrar a mí misma, mi papá me abandonó, que no lo necesité, y también decirle a él que no lo necesité en mi vida, que pude sola. A mí se me empezó a erizar la piel, chicos”.

Melina Lezcano también confesó la charla que tuvo con su madre: “Dije, qué loco, la abandonó el padre, canta, tiene esa edad. Y le pregunto a mi mamá si antes de mí, mi papá había abandonado a alguna otra hija. Y me dijo que sí. Y sí, resultó ser que esta chica era mi hermana”.

La artista confesó que en ese momento intentó contactarla por Twitter, pero no tuvo éxito porque no respondía los mensajes. “Me respondió unos años después por Twitter y nos pusimos a hablar”, explicó

Para cerrar, Melina Lezcano aclaró que hasta el momento no se vieron personalmente: “No nos hemos podido encontrar, pero descubrí de dónde me viene el gen del canto, porque mi mamá no canta ni nada. Y también me enteré que tengo dos hermanos que abandonó antes que yo: uno después de mí, y él actualmente vive con su familia y tiene tres hijos”.